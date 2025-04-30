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        Haberler Dünya Kremlin: "Putin Ukrayna'da barışa açık" | Dış Haberler

        Kremlin: "Putin Ukrayna'da barışa açık"

        Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'da barışa olduğunu söyledi ve "Çatışma o kadar karmaşık ki Washington'ın istediği hızlı ilerlemenin elde edilmesi zor" dedi

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 30.04.2025 - 12:24 Güncelleme: 30.04.2025 - 12:24
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        "Putin Ukrayna'da barışa açık"
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        Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'da barışa açık olduğunu söyledi ve ABD ile yoğun çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

        Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın ABD ile görüşmelerine ve Ukrayna ile ateşkes çabalarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'da barışa olduğunu söyleyen Peskov, "Çatışma o kadar karmaşık ki Washington'ın istediği hızlı ilerlemenin elde edilmesi zor" dedi.

        Peskov, "Başkan bu çatışmayı çözmek için politik ve diplomatik yöntemlere açık kalmaya devam ediyor" dedi ve Rusya'nın hedeflerine ulaşılması gerektiğini ve Moskova'nın tercihinin bu hedeflere barışçıl bir şekilde ulaşmak olduğunu söyledi.

        Putin'in Ukrayna ile doğrudan görüşmelere istekli olduğunu ifade ettiğini, ancak Kiev'den henüz bir yanıt gelmediğini belirtti.

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