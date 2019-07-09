Kremlin Sözcüsü Peskov'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Temmuz'daki telefon görüşmelerinde S-400 anlaşmasını da ele alıp almadıkları soruldu. Peskov, "Tabii ki bundan bahsettiler. Söz konusu anlaşma gerçekleştirilme aşamasında" dedi.



Kremlin Sözcüsü, söz konusu anlaşmanın tam olarak hangi aşamada olduğu sorulunca ise "Olması gereken aşamada. Daha ayrıntılı bilgi vermem mümkün değil" yanıtını verdi.

Rus savunma sistemlerinin Türkiye'ye sevkiyatının hangi aşamada olduğu soruları karşısında Erdoğan, söz konusu sistemin gönderim hazırlıklarının devam ettiğini söylemişti.

S-400 bataryalarının Türkiye'ye teslimatının bu ay içerisinde başlaması planlanıyor.

RUS BASINI: PAZAR GECESİ UÇAKLARA YÜKLENDİ

Rus basınında, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füzelerinin sevkiyatının pazar gecesi başladığı iddia edildi. Rusya'da Yandex Haber bülteninde Avia.Pro havacılık haberleri sitesine dayanılarak 01.59'da geçilen haberde, "Bazı kaynakların teyit ettiğine göre, birkaç saat önce S-400 füze sistemlerinin askeri uçaklara yüklenmesine başlandı. Uçaklar Türkiye'ye sistemleri teslim edecek" denildi.

Haber "Rus S-400'leri Türkiye'ye yollanıyor" başlığı ile duyuruldu.

Yandex'in servise koyduğu bu haberde, füze bataryalarının bir askeri kargo uçağına yüklenme anı fotoğrafına da yer verildi. Ancak haber Rusya'nın diğer haber ajanslarında yer almadı.

Habere göre başlangıçta Türkiye'ye S-400'lerin deniz yolu ile gönderilmesi planlandı. Ancak daha sonra Rusya ordusuna bağlı askeri kargo uçaklarının kullanılmasına karar verildi.

S-400'lerin pazar günü yollanmaya başlanacağı haberi geçen hafta ilk kez Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberiyle gündeme gelmişti.

Haberde, "S-400'lerin Rus askeri havalimanından Pazar günü yüklemesi yapılması planlanırken önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelmesi bekleniyor" denilmişti.

Haberde şu bilgiler yer verilmişti, "S-400'lerin sevkiyatı için iki Rus kargo uçağı kullanılacak. S-400'lerin kurulumu için özel teknik ekip daha önce Türkiye'ye gelmişti. Rusya'dan gelen 9 kişilik ekibin dışında, füze sisteminin kurulumu için teknik çalışmaları yapacak ekibin de Pazartesi gününe kadar Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. İlk etapta sadece bir S-400 bataryasının Türkiye'ye getirileceği, sevkiyatın aşama aşama gerçekleştirileceği belirtiliyor."