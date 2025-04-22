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        Haberler Dünya Kremlin: Ukrayna konusunda hızlı sonuç beklememelisiniz | Dış Haberler

        Kremlin Sözcüsü: Ukrayna konusunda acele sonuç beklememelisiniz

        Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD basınında Ukrayna Savaşı'yla ilgili çıkan haberlerin ardından açıklamada bulundu. Peskov, ABD ile görüşmelerin sürdüğünü ifade ederken, Ukrayna'da meselenin çözümü konusunda acele sonuç beklenmemesi gerektiğini dile getirdi. Financial Times, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırıları durdurabileceğini iddia ederken, Washington Post ise ABD'nin Avrupalı devletlere Kırım'ın ilhâkını önereceğini yazdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 22:38 Güncelleme: 22.04.2025 - 22:44
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        Kremlin: Ukrayna konusunda acele sonuç beklememelisiniz
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        Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD basınında çıkan haberlerin ardından açıklamada bulundu.

        Financial Times, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mevcut cephelerde savaşı durdurma teklifinde bulunduğunu iddia ederken, ABD'nin ise Kırım'ın Rusya'ya ilhâkını kabul edebileceğini belirtti.

        Financial Times ayrıca, Zaporijya, Herson, Harkiv ve Donetks'in belli bölgelerinde Rusya'nın de facto (fiili) hakimiyetinin tanınabileceğini iddia etti.

        Washington Post gazetesi de benzer bir iddiada bulunarak, ABD'nin; Birleşik Krallık, Ukrayna ve Fransa ile gerçekleşecek görüşmede Kırım'ın ilhâkının tanınmasını önereceğini dile getirdi.

        ABD basınında iddialar çoğalırken, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'dan açıklama geldi.

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        Ukrayna'daki çatışma konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirten Peskov, sürecin zor ve zaman alıcı olduğunu ifade ederken "Acele sonuç beklememelisiniz." şeklinde konuştu.

        ABD basınında çıkan haberlere de göndermede bulunan Peskov, pek çok yalan haber yapıldığını ve yalnızca orijinal kaynakların takip edilmesi gerektiğini duyurdu.

        STEVE WİTKOFF, PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

        Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya ile müzakerelere devam etmek üzere bu hafta içi yeniden Moskova'ya gideceğini açıkladı.

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        ABD'li sözcü, Rusya ile görüşmelerin olumlu yönde seyrettiğini ve bu sürecin sonunda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdiğini görmek istediklerini belirtti.

        Leavitt, "Az önce Oval Ofis'te Başkan Trump ve Steve Witkoff ile birlikteydim. Müzakerelerin devam ettiğini herkesin bilmesini istediler. Bu görüşmelerde doğru yönde ilerlediğimize inanıyoruz. Özel Temsilci Witkoff, (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin ile görüşmelere devam etmek üzere bu hafta içinde tekrar bölgeye gidecek." dedi.

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        Rusya ile görüşmelerin ilerlememesi durumunda ABD'nin bu süreçten geri çekilebileceği yönündeki açıklamaların hatırlatılması üzerine Leavitt, "Nihayetinde bu, Başkan'ın vereceği bir karardır ama kendisi barışı görmek istediğini çok net bir şekilde ifade etti. Bu savaşın sona erdiğini görmek istiyor." diye konuştu.

        ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı bir açıklamada, Rusya-Ukrayna sürecinin olumlu seyrettiğini kaydederek, "Rusya-Ukrayna anlaşmasının bu hafta gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek." ifadesini kullanmıştı.

        Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, geçen hafta Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmüş, Beyaz Saray görüşmenin olumlu geçtiğini açıklamıştı.

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