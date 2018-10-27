Kriens - Servette rakamlar

İsviçre Challenge Lig heyecanı devam ediyor. Kriens, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Servette takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:30. Kriens 13 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Servette 18 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi Kriens, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik aldı. Servette, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 351. İddaa'da Kriens kazanır 2.90, berabere biter 3.20, Servette kazanır 1.85 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Kriens son haftadaki SC YF Juventus müsabasında 2-3 kazandı.

Servette ise Sion II karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Kriens, evinde 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 9 gol yedi.

Servette, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Servette, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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