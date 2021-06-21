Hong Kong’un Apple Daily gazetesi kapanma riskiyle karşı karşıya 0:00 / 0:00

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Guardian’ın aktardığı habere göre, Hong Kong’un Apple Daily gazetesinin hapisteki sahibi Jimmy Lai’nin yakın danışmanı Mark Simon, gazetenin yönetim kurulunun, gazetenin kapanmasını önlemek için kriz görüşmelerinin ortasında olduğunu söyledi.

Mal varlığı dondurulan gazetenin geleceği hakkında yapılan toplantılarda, ulusal güvenlik yasası kapsamında hesaplara erişimi engellenen, çalışanlara ve tedarikçilere ödeme yapamaz ve fon kabul edilemez hale gelen gazetenin geleceği hakkında toplantılar düzenleniyor.

Gazetenin, 18 milyon Hong Kong dolarına tekabül eden mal varlığı dondurulmuştu.

500 polisin, Apple Daily gazetesine baskın düzenlemesi ve aralarında baş editörle birlikte toplam 5 kişinin tutuklanmasının ardından şehirde gazeteyi satın almak için sıraya girildi. Ulusal güvenlik yasasının ihlali kapsamınca ofislere baskın yapıldıktan sonra tabloid gazeteye kamuoyu desteği artmıştı.