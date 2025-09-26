Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Kriz haline gelen tatlı isteğine karşı etkili stratejiler

        Tatlı krizlerine dur deyin: Sağlıklı yöntemlerle isteğinizi kontrol altına alın

        Canınız aniden tatlı çektiğinde eliniz çikolataya uzanıyorsa dikkat! Basit yöntemlerle hem sağlığınızı koruyabilir hem de tatlı isteğini bastırabilirsiniz. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 11:30 Güncelleme: 26.09.2025 - 11:30
        Tatlı krizlerine bu yöntemlerle dur deyin
        Tatlı krizlerini yenmek imkânsız değil. Ara öğünlerden porsiyon kontrolüne kadar birçok strateji, krizleri sağlıklı şekilde atlatmanıza yardımcı olabilir.

        Kendi sağlıklı atıştırmalığınızı hazırlayın
        Kendi sağlıklı atıştırmalığınızı hazırlayın
        Uykusuz gecelerin sorumlusu olan gıdalar
        Uykusuz gecelerin sorumlusu olan gıdalar

        TATLI KRİZLERİNİN NEDENLERİ VE ÇÖZÜMLERİ

        Birçoğumuzun sık sık yaşadığı tatlı krizleri, kimi zaman psikolojik, kimi zaman metabolik, kimi zaman da yanlış beslenme alışkanlıklarından kaynaklanabilir. Tatlı, pek çok kişi için vazgeçilmez bir keyif kaynağıdır. Özellikle kadınlarda tatlıya yönelimin daha fazla olduğu bilinmektedir. Tatlı tüketildiğinde serotonin ve endorfin salgılandığı için mutsuzluk anlarında bu isteğin artması doğaldır. Ancak unutulmamalıdır ki tatlı, vücudun ihtiyaç duyduğu değil yalnızca tüketmek istediği bir besindir.

        Fazla tüketilen tatlı; obezite, diyabet ve hipertansiyon gibi kronik rahatsızlıklara yol açabilir. Bu nedenle tatlı krizlerinin altında yatan nedenleri bilmek ve doğru yöntemlerle kontrol altına almak oldukça önemlidir.

        TATLI KRİZLERİNİ TETİKLEYEN NEDENLER

        Hipoglisemi: Uzun süre aç kalmak ya da ara öğün yapmamak kan şekerini hızla düşürür ve tatlı krizini tetikler. Bu durumda üç saatte bir hafif öğün yapmak faydalı olur.

        Polikistik Over Sendromu: Bu rahatsızlığa sahip kadınlarda sıklıkla gizli şeker de görülür. Uzman desteği ve doğru tedaviyle tatlı krizleri kontrol altına alınabilir.

        Vitamin ve Mineral Eksiklikleri: Özellikle demir, krom ve magnezyum eksikliğinde tatlı isteği artar. Doktor kontrolünde gerekli takviyeler yapılmalıdır.

        Adet Öncesi Sendromu: Regl öncesi dönemde östrojen hormonunun azalması tatlı ihtiyacını artırır. Diyetisyen eşliğinde uygulanacak stratejiler bu süreci kolaylaştırır.

        Duygusal Durumlar: Depresyon veya mutsuzluk halinde tatlıya yönelim artabilir. Bu noktada psikolojik destek almak ve aynı zamanda beslenme düzeni oluşturmak fayda sağlar.

        Alışkanlıklar: Çocuklukta ödül olarak verilen çikolatalar, ileriki yaşlarda başarı veya mutlulukla ilişkilendirilerek tatlı krizlerine dönüşebilir.

        TATLI KRİZLERİNİ BASTIRMAK İÇİN ÖNERİLER

        Az ama sık yemek: Ana öğünleri küçültüp ara öğünlerle desteklemek kan şekerini dengede tutar.

        150 kalori sınırı: Günlük tatlı tüketimi 150 kaloriyi aşmadığında büyük bir sorun yaratmaz. Sütlü veya meyveli tatlıları tercih etmek faydalıdır.

        Karışım tatlılar: Çikolata yerine çikolata sosuna batırılmış muz veya çilek gibi kombinasyonlar daha sağlıklı seçimlerdir.

        Meyve desteği: Taze ve kuru meyveler tatlı ihtiyacını karşılayabilir. Yanına süt, yoğurt veya kuruyemiş eklemek tokluk hissini artırır.

        Odak değiştirme: Tatlı akla düştüğünde kısa bir yürüyüş, kitap okumak veya bir arkadaşla sohbet etmek isteği azaltabilir.

        Kompleks karbonhidrat seçimi: Tam tahıllar, bulgur, yulaf ve kurubaklagiller kan şekerini dengeler, tatlı ihtiyacını azaltır.

        Psikolojik destek: Stres veya üzüntüye bağlı tatlı krizlerinde bir psikologdan destek almak gerekebilir.

        Görsellik: Sağlıklı ama görsel olarak iştah açıcı tarifler hazırlamak tatlı krizlerini hafifletebilir.

        SAĞLIKLI VE PRATİK TATLI TARİFLER

        YOĞURT BAR

        250 g yoğurt

        5 yemek kaşığı bal

        Yarım su bardağı kırmızı meyve (böğürtlen, yaban mersini, frambuaz)

        4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

        2 yemek kaşığı iri kıyılmış, tuzsuz Antep fıstığı

        Yapılışı: Yoğurt ve balı karıştırın. Karışımı pişirme kağıdı serilmiş bir tepsiye yayın. Üzerine meyve, yulaf ve fıstıkları serpin. Derin dondurucuda 5 saat beklettikten sonra üçgen parçalar halinde kesin ve tüketin.

        TATLI AŞKINA MÜSLİ

        500 g yulaf

        1 çay bardağı pekmez

        Yarım çay bardağı bal

        1 çay bardağı kıyılmış çiğ badem

        1 su bardağı küçük doğranmış kuru meyve

        Yapılışı: Pekmez ve balı kısık ateşte 5 dakika kaynatın. Ayrı bir kapta yulaf, badem ve kuru meyveyi karıştırın, üzerine pekmezli karışımı ekleyin. Yağlı kağıt serili tepsiye yayın ve 200 derecelik fırında 15-20 dakika pişirin. Soğuduktan sonra küçük parçalara ayırın. Sütle veya yoğurtla tüketebilirsiniz.

        Görsel Kaynak: shutterstock

