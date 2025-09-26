Tatlı krizlerini yenmek imkânsız değil. Ara öğünlerden porsiyon kontrolüne kadar birçok strateji, krizleri sağlıklı şekilde atlatmanıza yardımcı olabilir.

TATLI KRİZLERİNİN NEDENLERİ VE ÇÖZÜMLERİ

Birçoğumuzun sık sık yaşadığı tatlı krizleri, kimi zaman psikolojik, kimi zaman metabolik, kimi zaman da yanlış beslenme alışkanlıklarından kaynaklanabilir. Tatlı, pek çok kişi için vazgeçilmez bir keyif kaynağıdır. Özellikle kadınlarda tatlıya yönelimin daha fazla olduğu bilinmektedir. Tatlı tüketildiğinde serotonin ve endorfin salgılandığı için mutsuzluk anlarında bu isteğin artması doğaldır. Ancak unutulmamalıdır ki tatlı, vücudun ihtiyaç duyduğu değil yalnızca tüketmek istediği bir besindir.

Fazla tüketilen tatlı; obezite, diyabet ve hipertansiyon gibi kronik rahatsızlıklara yol açabilir. Bu nedenle tatlı krizlerinin altında yatan nedenleri bilmek ve doğru yöntemlerle kontrol altına almak oldukça önemlidir.

TATLI KRİZLERİNİ TETİKLEYEN NEDENLER

Hipoglisemi: Uzun süre aç kalmak ya da ara öğün yapmamak kan şekerini hızla düşürür ve tatlı krizini tetikler. Bu durumda üç saatte bir hafif öğün yapmak faydalı olur.

Karışım tatlılar: Çikolata yerine çikolata sosuna batırılmış muz veya çilek gibi kombinasyonlar daha sağlıklı seçimlerdir. Meyve desteği: Taze ve kuru meyveler tatlı ihtiyacını karşılayabilir. Yanına süt, yoğurt veya kuruyemiş eklemek tokluk hissini artırır. REKLAM Odak değiştirme: Tatlı akla düştüğünde kısa bir yürüyüş, kitap okumak veya bir arkadaşla sohbet etmek isteği azaltabilir. Kompleks karbonhidrat seçimi: Tam tahıllar, bulgur, yulaf ve kurubaklagiller kan şekerini dengeler, tatlı ihtiyacını azaltır. Psikolojik destek: Stres veya üzüntüye bağlı tatlı krizlerinde bir psikologdan destek almak gerekebilir. Görsellik: Sağlıklı ama görsel olarak iştah açıcı tarifler hazırlamak tatlı krizlerini hafifletebilir. SAĞLIKLI VE PRATİK TATLI TARİFLER YOĞURT BAR 250 g yoğurt 5 yemek kaşığı bal Yarım su bardağı kırmızı meyve (böğürtlen, yaban mersini, frambuaz) 4 yemek kaşığı yulaf ezmesi 2 yemek kaşığı iri kıyılmış, tuzsuz Antep fıstığı Yapılışı: Yoğurt ve balı karıştırın. Karışımı pişirme kağıdı serilmiş bir tepsiye yayın. Üzerine meyve, yulaf ve fıstıkları serpin. Derin dondurucuda 5 saat beklettikten sonra üçgen parçalar halinde kesin ve tüketin.