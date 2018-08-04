Toplumda her iki kişiden birinin kronik hastalığı var. Bu durum Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) raporlarında; “Kronik hastalıklar tüm dünyada ölümlerin yüzde 63’ünden sorumludur” cümlesiyle ifade ediliyor.

Kronik hastalıkların yönetilmesindeki en önemli sorunlar arasında; Son yıllarda piyasaya giren yeni ilaçların pahalılığı nedeniyle hastalıkların tedavi giderlerinin daha zor hale gelmesi ve hastaların ilaç kullanma alışkanlıkları bulunuyor. Uzmanlar, “Bu ilaçların akılcı kullanımının yaygınlaştırılması ve kronik hastalarda tedaviye uyumla ilgili sorunların azaltılması gerek” diyor. Bu yaklaşım İlaç Bilincini Değiştirme ve Akılcı İlaç Derneği’nin geçtiğimiz Şubat ayı içinde Kronik Hastalarda Tedaviye Uyum Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu’nda bu hastaların ilaç kullanma alışkanlıklarını akla getiriyor. İşte kronik hastalıklarda ilaç kullanım alışkanlıklarıyla ilgili şaşırtan hasta profilimiz.

İŞTE ŞAŞIRTAN İHMALLER

PARKİNSON HASTALARI İLAÇ KULLANMADA SINIFTA KALIYOR

*Hastaların yüzde 30’a yakını ilaçlarını almayı unutuyor.

*Hepatit B ve HIV hastaları en çok ilaç kullanan hastalar iken Parkinson hastalarının ilaç kullanma sıklıkları daha az.

*Hastaların yüzde 5’i ilaçlarını bilinçli olarak almadığını söylerken, bunu daha çok kendilerini iyi hissettikleri zamanlarda yaptıklarına dikkat çekiyor.

HER İKİ KİŞİDEN BİRİ BAŞKASINA İLAÇ ÖNERİYOR!

İLAÇLARINI ALMAYANLARIN YARISINDA SEMPTOMLAR GERİ GELİYOR

*Hastaların yüzde 28’i bilinçsiz, yüzde 5’i ise bilinçli olmak üzere 3’te birine yakını ilaçlarını reçetelenen doz ve sıklıkta almıyor. İlaçlarını almayanların yarısına yakınında semptomlar geri gelirken, yüzde 29’u tekrar doktora gidiyor.

*10 hastadan 4’ü ilaçlarını reçetelenen doz ve sıklıkta almakta zorluk yaşıyor. (Bu oran Parkinson hastalarında 10 hastadan 7’sine çıkıyor.)

4’TE BİRİNE AİLESİ DESTEK OLUYOR

*Hastaların 3’te 2 si ilaçlarını yardımsız alırken 4’te birine ailesi veya eşi destek oluyor.

*Hastalar ilaçlarını alma saat ve günlerini aynı zamana planlamayı tercih ediyor. (Kanser ve Parkinson hastalarında aile desteği öne çıkıyor.)

*Hastalara göre doktorlar ilaçları ilk reçetelediklerinde nasıl kullanılması gerektiğini anlatmak için hastalara 9 dakika ayırıyor. Bu süre ilaç değişiminde 8 dakika oluyor.

*Hastaların yüzde 16’sı doktorlarının ilaç kullanımını anlatmak için ayırdığı zamanı yetersiz buluyor.

*En son muayenede hastaların neredeyse tamamına, ilaçlarını düzenli kullanıp kullanmadığı soruluyor.

*Tüm hastaların sadece yüzde 3’ü daha önce bir hasta destek programına katıldığını söylüyor. En yüksek katılım oranına kanser (yüzde 10) ve Ankilozan Spondilit (yüzde 10)hastalarında rastlanıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN 'SOĞUK ALGINLIĞI İLAÇLARINDA KIRMIZI ALARM' AÇIKLAMASI!