"Kronik uykusuzluk kanser riskini artırıyor"

Uykunun yalnızca dinlenme süreci olmadığını, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve hastalıklarla mücadelede kritik bir rol oynadığını belirten Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Nargiz Majidova, uyku düzeninin kanser üzerindeki etkilerine dair açıklamalarda bulundu.

"DÜZENSİZ UYKU KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR"

Bilimsel araştırmalara göre, gece vardiyasında çalışan bireylerde kanser riskinin daha yüksek olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Majidova, “Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), uzun süreli gece vardiyası çalışmasını ‘muhtemel kanserojen’ olarak tanımlıyor. Bu riskin temel nedeni, biyolojik saatin bozulması ve melatonin salgısının azalmasıdır. Özellikle düzensiz uyku saatlerine sahip bireylerin kanser riskine karşı daha dikkatli olmaları gerekiyor” diye konuştu.

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"MELATONİN EKSİKLİĞİ TÜMÖR BÜYÜMESİNİ HIZLANDIRABİLİR"

Melatoninin, vücudumuzdaki öneminden bahseden Uzm. Dr. Majidova, “Melatonin, vücudun doğal olarak ürettiği bir hormondur ve uyku düzenini sağlamanın yanı sıra güçlü bir antioksidan görevi görür. Melatonin hücreleri serbest radikallere karşı koruyucu olarak DNA hasarını önleyebilir. Melatonin eksikliği tümör büyümesini hızlandırabilir” dedi.