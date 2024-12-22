KRT TV saldırganı tutuklandı
KRT TV'ye zorla giren ve el bombasıyla tehditler savuran bir kişi tutuklandı
Sarıyer'de bulunan KRT TV'nin binasına zorla girmeye çalışan şüpheli gözaltına alındı. Binada bulunan polise cep telefonundan el bombası göstererek tehditler savurduğu iddia edilen H.Y.'nin (55) alkollü olduğu belirlendi.
Olay, saat 17.15 sıralarında Sarıyer'de bulunan KRT TV'nin binasında meydana geldi. Binaya gelen H.Y. ofis içerisindeki cam turnikeleri kırarak içeri girdi. TV binasında bulunan polise cep telefonunda el bombası fotoğrafları göstererek tehditler savurduğu iddia edilen H.Y., etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Şüphelinin alkollü olduğu belirlenirken, H.Y. hakkında 'mala zarar verme' suçundan tutuklandı.