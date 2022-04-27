Kuaför evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Kuaför evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu
ABONE OL

Tunceli'de kuaför, evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu

Tunceli'nin Pertek ilçesinde kuaförlük yapan Hıdır Yücesoy, evinde karnından tüfekle vurulmuş halde bulundu

Kuaför evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu
Kuaför evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu
0:00 / 0:00
İHA

Tunceli'nin Pertek ilçesinde kuaför, evinde karnından tüfekle vurulmuş şekilde ölü bulundu.

Olay, Pertek ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede kuaförlük yapan 35 yaşındaki Hıdır Yücesoy evinde karnından vurulmuş şekilde halde bulundu.

Aile bireylerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Yücesoy’un öldüğünü tespit etti. Yanında pompalı tüfek bulunan Yücesoy'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Saldırıya uğrayan doktor başından yaralandı! - Haberler
GÜNDEM Saldırıya uğrayan doktor başından yaralandı!
Son dakika: Babacan: DEVA Partisi kendi adı ve logosuyla seçime girecek
GÜNDEM Babacan: DEVA Partisi kendi adı ve logosuyla seçime ...
Son dakika: Bayram boyunca uygulanacak trafik tedbirleri açıklandı
GÜNDEM Bayram boyunca uygulanacak trafik tedbirleri ...
KARAR! Son dakika haberi: Aleyna'nın ölümünde ceza belli oldu
GÜNDEM Aleyna'nın ölümünde ceza belli oldu!
Son dakika haberler: 2 yaşındaki bebeğe işkence iddiasında 1 yıl ceza!
GÜNDEM 2 yaşındaki bebeğe işkence iddiasında 1 yıl ceza!
Kuranı Kerim ne zaman ve kaç senede indirildi? Kuran nasıl indi?
GÜNDEM Kuranı Kerim ne zaman ve nasıl indi?
Son dakika: Feci olay! Baraj taştı, mezarlık göle döndü
GÜNDEM Feci olay! Baraj taştı, mezarlık göle döndü
AÖL 3. dönem sınav tarihi ne zaman? 2022 Açık Lise AÖL sınavları online mı yapılacak ve ne zaman olacak?
GÜNDEM AÖL 3. dönem sınav tarihi ne zaman?
Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri 2022: En güzel, anlamı, kısa ve öz resimli Ramazan Bayramı kutlama mesajları ile Bayramınız Mübarek Olsun mesajı seçenekleri
GÜNDEM En güzel resimli Ramazan Bayramı mesajları
Bekçi alımı başvuru kılavuzu 2022: EGM PA ile Bekçilik başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kaç kişi alınacak?
GÜNDEM Bekçi alımı başvuruları son durum!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.