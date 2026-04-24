Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kuaförden saç tellerinden sanat!

        Kuzey Makedonyalı kuaför, saç tellerini sanatsal portrelere dönüştürüyor

        Kuzey Makedonya'da kuaförlük yapan Svetlana Zulamoska Grozdanovska, 30 yılı aşkın süredir sürdürdüğü mesleğini sanatla birleştirerek, saç tellerini sanatsal portrelere dönüştürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 12:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuaförden saç tellerinden sanat!

        Kuzey Makedonya’nın güney kesimlerinde yer alan Pirlepe şehri yakınlarındaki Krivogashtani beldesinde kuaförlük yapan Svetlana Zulamoska Grozdanovska, saç tellerini kullanarak sanatsal portreler oluşturuyor.

        Trafik mühendisliği mezunu 56 yaşındaki Grozdanovska, 30 yılı aşkın süredir sürdürdüğü kuaförlük mesleğini sanatla birleştirerek, kestiği saçlardan elde ettiği atıklarla dünyaca ünlü isimlerin portrelerini yapıyor.

        Sanat atölyesi olarak adlandırdığı kuaför dükkanında AA için ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun portresini hazırlayan Grozdanovska, sanatı çok sevdiğini ve bu nedenle böyle bir fikir geliştirdiğini söyledi.

        REKLAM

        Grozdanovska, birçok kişi için çöp olarak görülen saç tellerinin kendisi için bir ilham kaynağı olduğunu belirterek, "Günün sonunda iş günümüz bittiğinde, müşterilerden kalan saçları yerde çöp olarak değil, soyut bir tablo olarak görüyorum ve bu da bana o saç atıklarından bir karakter çizebileceğim fikrini verdi" dedi.

        Bir portreyi 3-4 saatte tamamladığını belirten Grozdanovska, hazırladığı ilk portrenin dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic'e ait olduğunu aktardı.

        Grozdanovska, Meksikalı ressam Frida Kahlo, İspanyol Rafael Nadal, Arjantinli futbolcu Lionel Messi başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası isimlerin de portrelerini saç telleriyle yaptığını belirtti.

        "ÇİZİM YETENEĞİMİN EŞSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

        İşlem tamamlandıktan sonra, saçtan yapılan portreleri saç kurutma makinesiyle temizlediğini vurgulayan Grozdanovska, "Yerde oluşturduğum bu eserlerin yerde durma imkanı yok. İzleyici için ilginç olan da işte o saç kurutma makinesiyle yapılan işlem" ifadelerini kullandı.

        Grozdanovska, zamanla sanatına ülke dışından da ilgi olduğunu, eserlerinin Avustralya'daki bir yetenek yarışmasında da sergilendiğinin altını çizdi.

        Sosyal medyada da büyük ilgi gördüğünü söyleyen Grozdanovska, kişiye özel portre siparişleri aldığını, saç portrelerinin yanı sıra tuval ve diğer malzemeler üzerine de sanat eserleri yaptığını ve bu çalışmaları için ileride sergi açmak istediğini aktardı.

        Grozdanovska, "Çizim yeteneğine her zaman sahiptim, ilk başta bunun normal bir şey olduğunu düşünmüştüm ama yeteneğimin eşsiz olduğu ortaya çıktı, çok ilgi çekti ve portre ressamlığı hikayem böylece başladı, bu benim ilk adımımdı" diye konuştu.

        #saç tellerinden sanat!
        #kuaför
        #Kuzey Makedonya
        #haberler
