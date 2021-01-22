Kuaförlerin ve berberlerin çalışma saatleri araştırılıyor. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasakları sebebiyle pek çok işletmenin çalışma saatleri sınırlandırıldı ya da çalışması durduruldu. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı öncesinde kuaförlerin mesai saatleri araştırılıyor. Kuaförler, berberler hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık mı? Kuaförlerin ve berberlerin çalışma saatleri

HAFTA SONU KUAFÖRLER VE BERBERLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00’de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla bazı yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Bakanlığın yayınladığı muafiyet listesinde berberler ve kuaförler bulunmuyor.

Kuaförler ve berberler hafta sonu sokağa çıkma yasakları süresi boyunca kapalı kalacak. Hafta içi hizmet verebilen kuaförler gündüz 10.00 ila akşam 20.00 saatleri arasında açık olabilir.