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Kuaförüm Sensin’de finale adım adım yaklaşırken gerginlik artıyor, ekipler aldıkları puanlar için iç hesaplaşmalarını yapıyor.

Haftanın başından beri istedikleri yüksek puanları alamayan Öncü ve Özlem, düşük puanlardan modelleri Selen’i sorumlu tuttu.

Selen’in seçtiği kombinler ve mutsuz görünmesi nedeniyle yaptıkları işlerinin gölgede kaldığını düşünen Öncü ve Özlem, modelleri Selen yüzünden eleneceklerini söyleyince Selen de gözyaşlarını tutamadı. Yaşanan tartışmada ipler gerildi. Ekibin haftayı nasıl tamamlayacağı merak konusu oldu.

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İşte o anlar;