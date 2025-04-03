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        Haberler Magazin Kubilay Aka'dan Cem Yiğit Üzümoğlu'na destek: Kardeşimizi serbest bırakın - Magazin haberleri

        Kubilay Aka'dan Cem Yiğit Üzümoğlu'na destek

        Sosyal medyada boykot çağrılarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da dâhil olmak üzere 11 kişi gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Tüm bunların ardından Kubilay Aka; "Kardeşimizi serbest bırakın, Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir" diyerek meslektaşına destek verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 11:22 Güncelleme: 03.04.2025 - 11:22
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        "Kardeşimizi serbest bırakın"
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada ayrıştırıcı söylemle 'boykot' çağrısı yapanlara yönelik 'Nefret ve Ayrımcılık', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa' tahrik suçlarından resen başlatılan soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberine göre şüphelilerden 11'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun bulunduğu da öğrenildi.

        Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından arkadaşı Kubilay Aka da sosyal medya hesabından meslektaşı için destek paylaşımında bulundu.

        "CEM KARDEŞİMİZİ SERBEST BIRAKIN"

        "Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir" ifadelerini kullanan Kubilay Aka, paylaşımında şu sözlere yer verdi: Meslektaşım Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasını kınıyorum. Herhangi bir meslektaşım ya da yurttaşımın hür bir şekilde fikrini ifade etti diye gözaltına alınmasını da gelecek için çok tehlikeli buluyorum. Bugün bir kişinin ağzını ellerinizle kapatacaksınız belki ama milyonlar artık yönetilmeye çalışılan algının neyse ki farkında. Bu ülke yetiştirdiği gençliği hapsettirmeyecektir. Cem kardeşimizi serbest bırakın.

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        #Cem Yiğit Üzümoğlu
        #Kubilay Aka
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