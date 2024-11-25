Kubilay Aka'dan sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'a jest
Kubilay Aka, bir süreliğine Brezilya'da bulunan sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'a çiçek gönderdi
Kubilay Aka, bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşıyor.
Birlikteliklerini sosyal medyaya da taşıyan çift, zaman zaman aşk pozlarını da takipçileriyle paylaşıyor.
Bir süreliğine Brezilya'da bulunan Hafsanur Sancaktutan, bu kez Kubilay Aka'nın kendisine yaptığı sürprizi yayımladı.
"BREZİLYA'YA DA ÇİÇEK GÖNDERMEZSİN"
Kubilay Aka, sevgilisine çiçek gönderdi. Aka'nın bu jesti karşısında sevincini; "Aşırı şımardım. Çünkü Brezilya'ya da çiçek göndermezsin" notuyla yayımladı.
Öte yandan Kubilay Aka, geçtiğimiz haftalarda Mipcom Fuarı için Fransa'nın Cannes şehrine gitmişti. Hafsanur Sancaktutan da sevgilisini görebilmek için 3 saatliğine Kubilay Aka'nın yanına gitmişti. Birlikte birkaç saat vakit geçiren ikili, daha sonra birlikte dönmüştü.