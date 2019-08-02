Ayrılıkları ile gündeme bomba gibi düşen çift Kubilay Aka ve Miray Daner cephesinde yeni gelişme! Çiftin geçtiğimiz hafta Ayşe Barım'ın doğum gününden sonra bir daha görüşmediği ve ayrılık kararını o gün aldıkları iddia edildi.
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Kubilay Aka'nın ayrılığın ardından adı oyuncu Hilal Altınbilek'le anılmıştı... Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Kubilay Aka ile Hilal Altınbilek 3 yıldır aynı menajerliğe bağlı olduğu ve çok yakın arkadaş oldukları öğrenildi.
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