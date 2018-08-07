İsyan ettiren görüntü

Edinilen bilgiye göre, simit satan 10 yaşlarındaki bir çocuğun, bindiği halk otobüsünde yetişkin biri tarafından kemerle dövüldüğü görüntüler sosyal medyaya düştü. İHA'nın haberine göre, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde çekildiği iddia edilen görüntülerde elinde kemer olan bir yetişkin, küçük çocuğu defalarca dövüyor. Acıya dayanamayan küçük çocuk gözyaşlarına boğulurken kimliği belirlenemeyen şahıs ise aldırış etmeden küçük çocuğu dövmeye devam ediyor. O anları cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş sosyal medyada paylaşınca büyük bir tepkiye neden oldu. Çocuğu simit satmak için otobüse bindiği sanılıyor.



KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Polis küçük bir çocuğu döven şahsı tespit ederek gözaltına aldı. Görüntülerin incelenmesinin ardından kimliği belirlenen Y.B. isimli şahıs, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. B.A. isimli çocuğun ise ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

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