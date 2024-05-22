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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray "Küçük Metin" son yolculuğuna uğurlandı - Galatasaray Haberleri

        Türk futbolunun "Küçük Metin"i son yolculuğuna uğurlandı

        Galatasaray'ın hayatını kaybeden "Küçük Metin" lakaplı eski futbolcusu Metin Çekiçler, son yolculuğuna uğurlandı. Çekiçler'in naaşı, cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 14:38 Güncelleme: 22.05.2024 - 14:38
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        "Küçük Metin" son yolculuğuna uğurlandı
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        Galatasaray'ın hayatını kaybeden "Küçük Metin" lakaplı eski futbolcusu Metin Çekiçler, son yolculuğuna uğurlandı.

        Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyeliği bulunan ve scout uzmanı olarak görev yapan Metin Çekiçler için Kuzguncuk Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

        Öğle vakti kılınan namaza Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş ve Fatih Demircan, teknik direktörler Fatih Terim, Bülent Korkmaz, Arda Turan, Hakan Balta, Galatasaray Futbol Direktör Yardımcısı Ayhan Akman, Galatasaray Futbol A Scouting ve Performans Analizi Yöneticisi Emre Utkucan ile futbol camiasından birçok kişi katıldı.

        Çekiçler'in naaşı, cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi.

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