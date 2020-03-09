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HaberlerGündemTrafikte rekor bekleyiş!
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Küçükçekmece'de trafik çilesi! 3 kilometrelik yolu 1 saatte alıyorlar!

İstanbul Küçükçekmece'de hemen hemen her sabah yaşanan trafik çilesi, bu kez havadan görüntülendi. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşların 3 kilometrelik yolu 1 saatte alabildiği ortaya çıktı

küçükçekmece
DHA

İkitelli Caddesi'nde her sabah yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle bazı vatandaşlar yaklaşık bir saatini trafikte geçiriyor. Hafta içi günlerde sabahları ve yağmurlu havalarda daha da artan yoğunluk nedeniyle trafik durma noktasına geliyor.

 

DHA'nın haberine göre, İkitelli Caddesi'nden TEM otoyolu ve Başakşehir'e bağlanmak isteyen vatandaşlar, 3 kilometrelik yolda 1 saati aşkın trafik çilesi çekiyor.

Bölgede taksicilik yapan Ahmet Kantarcı, "Burada her zaman trafik olduğunu taksici olduğumuz için biliyoruz. Bunun önlemi, ileride bir döner kavşak var. Oradan direkt bir alt geçit yapılırsa burası kurtarır. Hiç değişen bir şey yok, yılladır böyle. Bunun bir çaresinin bulunması lazım. Millet işe gidiyor, ekmek peşinde" dedi.

Sabah trafiğinde kalan bazı vatandaşlar da 3 dakikalık yolu yaklaşık bir saatte gittiklerini söyledi. Her sabah aynı trafik çilesini yaşayanlar, yetkililerden çözüm bulunmasını istediler.

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