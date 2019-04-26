Küçükçekmece'de 2 gün önce bir apartmana girerek, zile bastığı dairede kendisine kapıyı çalan 7 yaşındaki kızı taciz eden şüphelinin aynı ilçede oturduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yeri ve çevresinde bulunan 55 ayrı güvenlik kamerası görüntülerini incelemesinin ardından zanlının kimliği belirlendi.

37 yaşındaki zanlının 2014 yılında aynı suçtan 1 adet kaydığı bulunduğu ve ilçede 2 ayrı cinsel istismar olayının daha faili olduğu tespit edildi.