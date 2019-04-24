- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Küçükcekmece Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarın zanlıları henüz yakalanmamışken, bu defa da Atatürk Mahallesi'nde yeni bir cinsel taciz olayı gerçekleştirildi.
ANNESİ EKMEK ALMAYA GİTMİŞ
İddiaya göre, binanın 5. katında oturan 7 yaşındaki kız çocuğunun annesi ekmek almak için bakkala gitti. O sırada saldırgan apartmandan içeri girerek 5. kata çıktı. Annesinin geldiğini sanarak kapıyı açan küçük kız tacizciyle karşı karşıya kaldı. Tacizci küçük kızın elbiselerini çıkarmaya çalışırken kız çocuğu çığlık attı. Komşuların kapılarını açması üzerine saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.
TACİZCİNİN EŞKALİ BELİRLENDİ
Görgü tanıkları tacizcinin 1.75 cm boyunda, kahverengi montlu, bıyıklı ve kasket şapkalı olduğunu söyledi.
OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 yaşındaki küçük kız çocuğunu hastaneye götürdü. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından cinsel istismarın olup olmadığı netlik kazanacak. Olay yeri inceleme şubesi ekipleri de saldırgana ait bir iz bulabilmek için binada inceleme yaptı.
İLÇE 3 GÜNDÜR AYAKTA
Küçükçekmece'de, cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen 5 yaşındaki kız çocuğunun ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Mahalleliyi sokağa döken olayın ardından Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölgedeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Çevre sakinlerinin ifadelerine başvurdu.
Olayın duyulmasının ardından Kanarya Polis Merkezi önünde toplanan mahalle sakinleri konunun biran önce aydınlatması için yetkililerden yardım istedi.
EMNİYET'TEN AÇIKLAMA
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız evladımız hastanede gözetim altındadır. Süreç, Emniyet Teşkilatımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Resmi olmayan açıklamalara lütfen itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.
BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA: GEREKLİ TIBBİ VE ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, konuyla ilgili gerekli tıbbi ve adli işlemlerin başlatıldığı belirtilerek, "İl Müdürlüğü ekipleri çocuğumuzun tedavi gördüğü hastaneye giderek aile ile görüşmüş ve aileye destek olmuştur. Aile, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmetlerinden de yararlandırılacaktır" denildi.
İstanbul Küçükçekmece'de, cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen 5 yaşındaki kız çocuğu kapılarının önünde baygın halde bulunmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.