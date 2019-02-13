Diyetisyen Cansu Arslan, kırmızı, siyah ve bej renkli küf barındıran peynirlerin insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceğini, hatta mikotoksin/aflatoksin varlığıyla kansere sebep olabileceğini bu nedenle tüketilmemeleri gerektiğini belirtti.

İHA'nın haberine göre; Arslan, "Üzerinde kırmızı, siyah ve bej renkli küfler barındıran peynirlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Penisiline karşı alerjisi olanlar, tansiyon hastaları, böbrek hastaları, gebeler, migren atağı döneminde olan hastalarımız ve özellikle kemoterapi alan hastalarımız bu peyniri kesinlikle tüketmemelidir" dedi.

YARARI OLDUĞU KADAR ZARARI DA VAR

Küflü peynirlerin sağlığa yararı olduğu kadar zararı da bulunabileceğine dikkat çeken Cansu Arslan, "Peynir kültürümüzde çok fazla yer edinmiş, protein-yağ değeri yüksek bir besindir. Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de çok fazla çeşidi mevcuttur. Küflü peynirler bu noktada dikkatimizi çekiyor çünkü biz kültür olarak sonbaharın sonlarında başlayıp baharın başlangıcına kadar bu peyniri tüketiyoruz.

Dünyada Fransızların ünlü Rokfor Peyniri, İngilizlerin Blue Cheese peyniri, İtalyanların Gorgonzola peyniri, besleyici küflü peynirlerdir. Ülkemizde de özellikle Erzurum, Sivas, Kars, Ardahan, Erzincan ve Konya küflü peynir üretiminin ve tüketiminin yapıldığı en yaygın yerlerdir. Küflü lor peynir çeşitleri, göğermiş civil peynir denilen peynirler besleyicilik özelliği yüksek olan, iyi koşullarda üretildiği sürece tüketiminde sıkıntı olmayan besinlerimiz arasındadır.

Baktığımızda peynirlerin yapımında özellikle az yağlı ya da yağsız sütler tercih ediliyor. Bu bizim peynirlerimizdeki protein oranını artırıyor ve besleyicilik özelliğinin artmasını sağlıyor. Kalsiyumdan zengin olan bu peynirlerimiz, kemik ve diş hastalıkları açısından koruyucudur. Bununla birlikte kalp damar hastalıklarından korur ve özellikle iyi kolesterol dediğimiz HDL seviyesini yükselttiğine dair çalışmalar var. Ayrıca bu peynirler kemik direncini de artırıyor" dedi.

KÜF İÇERİSİNDE KIRMIZI, SİYAH, BEJ RENKLER VARSA DİKKAT!

Günlük beslenmede 30 gram kadar (bir yumurta büyüklüğünde) küflü peynir tüketmede bir sakınca olmadığını ifade eden Arslan,"Bu peynirlerimizi yaparken en başta hijyenik sütler seçilmeli. Onun devamında ise olgunlaşma döneminde sıcaklık ve nem ayarının iyi yapılmasını istiyoruz. Olgunlaşma evresinde bu peynirlerimiz ya mahzenlerde ya mağaralarda ya da toprak küplere basılmış bir şekilde külde ya da toprakta bekletiliyor. Olgunlaşma dönemi en az 3 ay olan bu peynirlerde güzel bir göğermiş kısım görüyoruz. Küfünde mavimsi, yeşilimsi tonlar elde ediliyor. Burada penicillium cinsi içinde en etkin olan penicilliun roquefortı ile doğru bir küflü peynir elde ediliyor. Şu noktaya dikkat etmemiz gerekiyor ki peynirlerde özellikle küf içerisinde kırmızı, siyah ve bej renkli küfler varsa bu peynirler kesinlikle tüketilmemeli" diye konuştu.

EĞER BU HASTALIKLARINIZ VARSA...

Küflü peynirleri tüketmemesi gereken bir hasta grubu olduğunu aktaran Arslan, "Özellikle penisiline karşı alerjisi olanlar, tansiyon hastaları, böbrek hastaları, gebeler, migren atağı döneminde olan hastalar ve kemoterapi alan hastalarımız bu peyniri kesinlikle tüketmemelidir. Bir de halk arasında yaygın bir inanışımız var; küflü peynirlerin antibiyotik etkisi olduğu düşünülüyor. Her küflü peynir antibiyotik özellikli diyemeyiz, bunu unutmamak gerekir" şeklinde konuştu.