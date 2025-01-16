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        Haberler Yaşam Kuğulu Park'a bırakılan kaplumbağa Çimen yeni yuvasında

        Kuğulu Park'a bırakılan kaplumbağa Çimen yeni yuvasında

        Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'a nasıl geldiği belirlenemeyen, ismi parktaki vatandaşlar tarafından verilen su kaplumbağası "Çimen" koruma altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 11:40 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:40
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        Kuğulu Park'a nereden geldiği bilinmeyen su kaplumbağasını gören vatandaşlar, parkta kaplumbağa görmeye alışık olmadıkları için durumu Çankaya Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

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        Yapılan çalışmaların ardından Çankaya Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Turan Akyol, kaplumbağanın yeni yuvasına kavuşma yolculuğunu anlattı.

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        Vatandaşlar tarafından müdürlüklerine yapılan bildirimin ardından ekiplerin harekete geçtiğini aktaran Akyol, kaplumbağanın ilk olarak sağlık durumunun kontrol edildiğini belirtti.

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        Akyol, marulla beslenmeye başlanan kaplumbağanın sağlık durumunun gün gün takip edileceğini ve beslenme rutininin oluşturulacağı bilgisini paylaşarak, "Ekiplerimiz, yeni sahibini bulana kadar Çimen'i Bademlidere Parkı'na götürecek. Kendisine orada bakacağız, yaşamına orada devam edecek" ifadelerini kullandı.

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        Kaplumbağanın isminin vatandaşlar tarafından Çimen olarak konulduğunu söyleyen Akyol, "Park görevlilerimiz, kaplumbağayı kurtarırken çevredeki vatandaşların 'Çimen, Çimen' diye seslenmesiyle, isminin 'Çimen' olmasını biz de uygun gördük. Çimen, bundan sonra rahat bir şekilde yaşayacak" dedi.

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        ÇİMEN YENİ YUVASINDA

        Su kaplumbağası Çimen'in, yeni yuvasına kavuşma serüveninin en yakın şahitleri belediye çalışanları oldu.

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        Kaplumbağanın bulunduğu ortamda su derinliği az olduğundan belediye çalışanı tarafından sudan çıkarılan Çimen, besleme yapılabilmesi için önce kovaya alındı.

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        Kontrollerinin yapılmasının ardından yarası bulunmayan Çimen, kendisine hazırlanan kovaya alınarak, Çankaya Belediyesi Kuğulu Park ekipleri tarafından Bademlidere Cumhuriyet Parkı çalışanına teslim edildi.

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        Kaplumbağa Çimen, Belediyenin aracıyla yarım saat süren yolculuğunun ardından yeni yaşam alanı Bademlidere Cumhuriyet Parkı'na getirildi.

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        Taşlık ve havuzdan oluşan yeni yaşam alanına kısa sürede alışan Çimen, yeniden suyla buluştu.

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        Sakin bir alana sahip olan Bademlidere Cumhuriyet Parkı'nda koruma altına alınan Çimen, parka gelen vatandaşlar tarafından görülebilecek.

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        #kaplumbağa Çimen
        #Kuğulu Park
        #haberler
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