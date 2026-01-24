Kulak deldirmek orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken kulak deldirmek orucu bozar mı?

Oruç, İslam dininde belli şartlar çerçevesinde yerine getirilen önemli bir ibadet olarak kabul ediliyor. Sahurdan iftara kadar yeme, içme ve orucu bozan davranışlardan uzak durulması gerekiyor. Bununla birlikte gün içinde yapılan her işlemin orucu bozduğu düşüncesi doğru kabul edilmiyor. Kişisel bakım, estetik ve benzeri uygulamalar, orucun temel şartlarıyla ilişkisi bakımından ayrıca değerlendiriliyor. Kulak deldirmek de bu kapsamda ele alınan işlemler arasında yer alıyor. Dini açıdan değerlendirme yapılırken, işlemin vücuda besleyici ya da keyif verici bir madde alımına yol açıp açmadığına bakılıyor. Diyanet’in yaklaşımı da bu ölçüt üzerinden şekilleniyor.

KULAK DELDİRMEK ORUCU BOZAR MI?

Kulak deldirmek, çoğunlukla estetik amaçla yapılan ve kısa sürede tamamlanan bir işlem olarak biliniyor. İşlem sırasında kulak memesine küçük bir delik açılıyor ve bazen çok az miktarda kan çıkabiliyor. Bu durum, orucun bozulup bozulmadığı konusunda soru işaretlerine neden olabiliyor. Ancak dini ölçülere göre orucu bozan fiillerin başında yeme, içme ve cinsel ilişki geliyor. Bunların dışında, vücuda besleyici nitelikte bir maddenin alınması da orucu bozan durumlar arasında yer alıyor.

Kulak deldirme işlemi sırasında ise vücuda besin ya da besleyici özellik taşıyan herhangi bir madde alınmıyor. Bu yönüyle işlem, yeme ve içme fiilleriyle aynı kapsamda değerlendirilmiyor. Dini açıklamalarda, vücuttan kan çıkmasının tek başına orucu bozan bir durum olmadığı ifade ediliyor. Bu nedenle kulak deldirmek, orucun temel şartlarına aykırı bir fiil olarak görülmüyor. Oruçlu bir kişinin kulak deldirmesi, doğrudan orucun bozulmasına yol açmıyor. Bununla birlikte işlemin nasıl yapıldığı da önem taşıyor. Kulak deldirme sırasında ağızdan ya da burundan herhangi bir sıvı alınması gibi farklı bir durum söz konusu olursa, bu durum ayrıca değerlendirme gerektiriyor. Ancak normal şartlar altında yapılan kulak deldirme işlemi, orucu bozan bir unsur olarak kabul edilmiyor. DİYANET’E GÖRE ORUÇLUYKEN KULAK DELDİRMEK ORUCU BOZAR MI? Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamalarda, orucu bozan durumlar açık ve net şekilde tanımlanıyor. Buna göre orucun bozulması için yeme, içme ya da bu anlama gelen bir fiilin gerçekleşmesi gerekiyor. Vücuda besleyici nitelikte olmayan ve yeme içme kapsamında değerlendirilmeyen işlemler ise orucu bozmuyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun değerlendirmelerine göre, kulak deldirmek vücuda besin alımı anlamı taşımıyor. İşlem sırasında sindirim sistemine ulaşan herhangi bir madde bulunmadığı için orucu bozan fiiller arasında yer almıyor. Kulak deldirmenin estetik amaçlı olması ve mideye ulaşan bir etkiye sahip olmaması da bu hükmün temel gerekçeleri arasında gösteriliyor. Bu nedenle oruçlu bir kişi, kulak deldirdiğinde orucunu bozmuş sayılmıyor. Diyanet’in açıklamalarında, benzer şekilde kan aldırma, iğne yaptırma ya da vücuttan kan çıkmasına neden olan bazı işlemlerin de tek başına orucu bozmadığı ifade ediliyor. Kulak deldirmek de bu çerçevede değerlendiriliyor. Ancak ihtiyatlı davranmak isteyen kişilerin, bu tür işlemleri iftar sonrasına bırakmayı tercih ettiği de biliniyor. Bu tercih, dini bir zorunluluktan ziyade kişisel hassasiyet olarak görülüyor. SAHUR VE İFTAR ARASINDA KULAK DELDİRİLİR Mİ? Sahur ile iftar arasında yapılan işlemler, orucu bozan fiillerle doğrudan ilişkilendirilmiyor. Diyanet açıklamalarında, ölçünün yeme ve içme olduğu özellikle vurgulanıyor. Kişisel bakım, estetik ve benzeri uygulamalar, vücuda besleyici bir madde alınmadığı sürece orucun geçerliliğini etkilemiyor. Kulak deldirmek de bu kapsamda değerlendirilen işlemler arasında bulunuyor.