Kulakta tıkanma olması östaki borusuyla ilgili bir sorun oluştuğunu gösterir. Tıkanma olması durumunda herhangi bir ağrı oluşmaz; hışırtı ya da bir takım uğultular ortaya çıkabilmektedir. Östaki borusunun orta kulağı havalandırma, kulak içi basıncını koruma ve orta kulakta oluşan akıntı ve sıvıların boşaltılması gibi işlevleri vardır.

Kulak tıkanıklığı; üst solunum yolları enfeksiyonları geçirme halinde ortaya çıkabilir. Östaki borusunda aşırı sıvı birikmesi de etken olmaktadır. Eğer östaki borusunda tıkanma bir enfeksiyon ile gelişirse ağrı ve şişlik yapması ihtimali de bulunmaktadır. Bazı alerjik reaksiyonlar, basınç yükselmeleri (Uçak yolculuğu, denize dalma ve rakım yüksekliği) sinüzit gibi hastalıklar da kulak tıkanması nedenleri arasındadır. Yüzücü kulağı (dış kulak iltihabı) mastoidit, büyümüş adenoid, Meniere hastalığı gibi durumlarda etkili olabilmektedir.

Burun tıkanıklığı geçirme yöntemleri

Eğer altta yatan herhangi bir sağlık sorunu yoksa basit tıkanmalar olması halinde bazı yöntemler ile bu durum ortadan kaldırılabilir.

Sık sık yutkunmak ve esnemek östaki de açılma yapabilir.

Sakız çiğneyerek kulak tıkanıklığına fayda sağlar

Ağzı ve burnu tıkayarak derin nefes almak

Kulaklara basınç oluşturacak durumlarda tıkaç takmak

Bol sıvı tüketmek mukus gevşemesi yaparak tıkanıklığa iyi gelmektedir.

Buhar banyosu yapmak

Mentol içeren buharlı su solumak

Tıkanan kulağın üzerine yatmak sıvı olması halinde çıkışını sağlayacaktır.

Burun kaynaklı olması halinde ilaç kullanmak gereklidir.

Banyo öncesi 3-5 damla gliserin damlatmak tıkanıklığa fayda sağlayacaktır.

Kulak tıkanıklıklarına eşlik eden belirtiler olması halinde mutlaka bir KBB hekimi tarafından muayene edilmek gereklidir. Oluşabilecek sorunların önüne geçmek ve işitme sorunları yaşamamak için ihmal edilmemelidir.