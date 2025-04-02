Kullandığınız makyaj ürünlerindeki gizli tehlikeler neler?

Getty Images

Dürüst olun: Kullandığınız makyaj ürünlerinin son kullanma tarihini en son ne zaman kontrol ettiniz? Süresi geçmiş makyaj malzemeleri cildinize zarar verebilir ve hatta sağlığınıza risk oluşturabilir mi?

Makyaj fırçalarınızı ne sıklıkta yıkıyorsunuz? Hiç bir arkadaşınızdan maskara ödünç aldınız mı ya da bir kozmetik dükkanında ruj denediniz mi? Makyaj çantanızdaki hangi ürün en çok bakteriyi taşıyor? Maskara, göz kalemi, süngerler ya da fırçalar mı?

REKLAM

İtiraf etmem gerekirse ben de fırça ya da süngerleri temizlemekte ya da son kullanma tarihlerine bakmakta çok özenli davranmadım. Bu nedenle de, Londra Metropolitan Üniversitesi'ndeki bir araştırmacının mikroskopunun altında testten geçirdim.

Kıdemli öğretim üyesi Dr. Maria Pilar Botey-Salo araştırmaya önderlik etti. Süresi geçmiş 70 göz kalemi, maskara, dudak nemlendirici, ruj, fondatenle birlikte, benimkiler de dahil makyaj fırçaları ve süngerleri test edildi. Numuneler mevcut bakterilerin büyütüldüğü özel kapların içine konuldu.

BBC Dr Botey-Salo (solda) bazı süresi geçmiş makyaj ürünlerinde bulunabilen stafilokoklar gibi bakterilerin, deri ve gözde enfeksiyonlara yol açabileceğini söylüyor. Makyajım ne kadar kirliydi? Benim numunelerimle oluşturulan kaplardaki bakteri kolonileri şaşırtıcı derecede büyüktü. REKLAM Dr. Botey-Salo "Göz kalemin en kirli olandı, diğer makyaj malzemelerine göre çok önemli oranda daha çok bakteri var" dedi. Kirpiğimle temas ettiğinde kalemin ciltten stafilokoklar da dahil bakteri almasından kaynaklanabileceğini söyledi. Makyaj çantamı genelde banyoda tuttuğumu ve sıklıkla kullandıktan sonra kalemin kapağını birkaç dakika boyunca kapatmadığımı itiraf ettim. Dr Botey-Salo "Evet neden bu olabilir. Çevreden nem alıyor ve bu mikrobiyal büyümeyi artırabilir. Çalışmadaki diğer numunelerde de stafilokoklar bulduk. Bunlara fırçalar, süngerler ve maskaralar da dahil" dedi.

Stafilokoklar gözde orta şiddetli tahrişten, konjonktivit, yılancık ve empetigo gibi daha ciddi rahatsızlıklara yol atabiliyor. Peki, bu sorunlu göz kalemini pek çok kez kullanmama rağmen, neden bunlardan hiç biri bende görülmedi? Dr. Botey-Salo şöyle açıklıyor: "Cildiniz sağlamsa, bu güçlü bir engel ve hiçbir şey olmayabilir. Fakat teninizde bir kesik varsa, yara varsa bakteri girebilir ve hasar yaratabilir. Bağışıklık sistemi zayıf biriyseniz, bu da kaygı yaratabilir." REKLAM BBC Bilim insanları, süresi geçmiş 70 makyaj ürününden numuneler alıp, özel kaplarda bakterileri büyüttü. Makyajdan önce el yıkamanın önemi Makyaj yapmadan önce ellerinizi yıkıyor musunuz? Ellerde her türlü kirli madde taşınabilir ve düzgün bir hijyen alışkanlığı yoksa, bu mikropların ellerimizden güzellik ürünlerine geçme riski ortaya çıkıyor. Özellikle doğrudan ellerimizle uyguladığımızda göz farı, dudak nemlendiricisi ve fondaten gibi ürünlerde bu risk söz konusu.

Dr. Botey-Salo çalışmasında şaşırtıcı sonuçlara ulaştı. "Bazı ürünlerde normalde bağırsaklarda bulunan enterobakterler gibi bakteriler bulduk. Bu, kötü hijyen alışkanlıkları ve hatta sifon çekildiğindeki damlacıklardan gelen, dışkı kanaklı kirliliğin bir işareti" diyor. Araştırmalara göre sifon çekildiğinde damlacıklar saniyeler içinde iki metrelik yüksekliğe ulaşabiliyor. Bu damlacıklar büyük olasılıkla enterobakterler taşıyor. Dolayısıyla, bu çevredeki makyaj ürünleri bakterilerle kirlenebiliyor. Getty Images Kozmetik ürünlerinde bulunabilen Candida mantarının bilgisayarla oluşturulmuş görüntüsü. Belirli enterobacter türleri, idrar yolları enfeksiyonu, solunum enfeksiyonları, kemik iliği iltihabı ve kalp içzarı iltihabı gibi kaygı verici hastalıklara yol açabiliyor. REKLAM Daha önceki çalışmalar, dışkı kirlenmesiyle bağlantılı E.coli bakterisinin makyaj ürünlerinde yaşayabildiğini gösterdi. Bu kaygı verici, çünkü söz konusu ürünler yüzde ve göze yakın alanlarda kullanılıyor.

Metropolitan Üniversitesi'ndeki araştırma ekibi ayrıca, kozmetik ürünlerinde Candida adı verilen bir mantar da buldu. Bu mantar türü, deriyi aşabiliyor ve vajinal ve oral mantar rahatsızlığına yol açabiliyor. Birmingham'daki Aston Üniversitesi'nde de İngiltere'deki yaklaşık 500 kozmetik ürünü üzerinde araştırma yapıldı. Çalışmaya göre insanların kullandığı kozmetiklerin % 70 ila 90'ında bir tür parazit, bakteri ya da mantar bulunuyor. Bunlar düyük riskli bakterilerden, ölümcül E.coli'ye kadar değişiyor. Kozmetik devi Huda Kattan: Güzellik sektörü cinsiyetçi

Makyaj yaparken cinayet hikayeleri anlatan YouTuber'ı neden milyonlarca kişi izliyor? Son kullanma tarihlerinin önemi Son kullanma tarihleri önemli, çünkü üründeki koruyucuların ne kadar süre mikrobiyal büyümeyi etkin bir şekilde önleyebileceğini gösteriyor. Yüksek su içerikli ürünler, bakteri ve mantar büyümesine uygun ortam sağladıklarından, açıldıktan sonra kirlenmeye daha musait. REKLAM Ürüne bağlı olarak, açılmasından sonraki son kullanma tarihi üç ila 12 ay arasında değişiyor. Uzmanlar, ürünün üzerinde son kullanma tarihi yoksa, üç ay içinde atılmasını tavsiye ediyor. Ayrıca, tüketiciler son kullanma tarihinden emin olamıyorsa, ürünü atmaları öneriliyor. BBC