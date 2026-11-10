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        Haberler Kültür-Sanat 10. Atta Festival 20 Kasım'da başlıyor

        10. Atta Festival 20 Kasım'da başlıyor

        Paribu Art, 10. Atta Festival kapsamında çocukları ve aileleri tiyatro, teknoloji ve yaratıcı hikâye anlatıcılığını bir araya getiren deneyimlerle buluşturuyor. 21–22 Kasım'da Macaristan'dan gelen Ann-droid, Gece Yolculuğu ve Hollandalı hikâye anlatıcısı Farnoosh Farnia'nın Hikâye Yaratıcıları atölyesi gerçekleşecek. Festivalin aralık programında ise The Magic of Kevin Spencer ve Tavşan Aranıyor izleyicilerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 11:11 Güncelleme:
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        Atta Festival ile çocuklar sanatla buluşuyor

        Türkiye’nin bebekler ve çocuklar için düzenlenen ilk ve tek uluslararası sanat festivali Atta Festival’in destekçisi Paribu Art, festivalin 10. yılında çocukları ve aileleri sanatın farklı ifade biçimleriyle buluşturuyor. 20 Kasım–6 Aralık 2026 tarihleri arasında dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıları ve yaratıcı yapımları İstanbul’da bir araya getiren festival kapsamında Paribu Art; tiyatro, teknoloji ve yaratıcı hikâye anlatıcılığını buluşturan etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Program, çocukları hayal güçlerini keşfetmeye, farklı kültürlerle tanışmaya ve sanatın aktif bir parçası olmaya davet ediyor.

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        20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde başlayacak Atta Festival, onuncu yılında Hollanda ve İspanya odaklı uluslararası seçkisinin yanı sıra farklı ülkelerden yapımlarla çocukların kültür-sanat yaşamına katılımını destekliyor. Tiyatrodan çağdaş dansa, sirkten kukla gösterilerine ve teknolojiyle şekillenen performanslara uzanan festival programı, çocukları yalnızca izleyici olarak değil, sanatın aktif katılımcıları olarak ele alıyor.

        Festival kapsamında 21–22 Kasım tarihlerinde çocukların hayal gücünü harekete geçiren üç farklı etkinliğe ev sahipliği yapılırken 6 Aralık’ta iki yeni gösteri daha ağırlanacak.

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        ANN-DROİD: BİR ROBOTUN İNSAN OLMA YOLCULUĞU

        21–22 Kasım tarihlerinde sahnelenecek “Ann-droid”, tiyatroyu animasyon, projeksiyon ve robotik teknolojilerle bir araya getirerek çocukları karadan gökyüzüne, oradan su altına uzanan sıra dışı bir maceraya davet ediyor.

        Macaristan’dan gelen yapım, insan olmayı hayal eden küçük bir robot kız olan Ann’in hikâyesini anlatıyor. Ann, yolculuğu boyunca karşılaştığı zorluklar aracılığıyla yaşamın önemli değerlerini keşfederken ona mucit Alfred ve birbirinden farklı robotları eşlik ediyor.

        BANDART imzası taşıyan gösteride sahnedeki çizimler ve animasyonlar izleyicilerin gözleri önünde canlanıyor. Oyuncular, projeksiyonla oluşturulan görsel dünyanın içine girerek hareketleriyle üç boyutlu bir film deneyimi hissi yaratıyor. Akıllı LED kostümler, robotik top ve sahnede kullanılan drone gibi teknolojiler, anlatının bir parçasına dönüşüyor.

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        4 yaş ve üzeri çocuklara yönelik, 50 dakika süren ve sözsüz gerçekleştirilen performans, dil sınırlarını aşan görsel anlatımıyla farklı yaş gruplarına hitap ediyor.

        Macaristan’daki Zenthe Ferenc Tiyatrosu tarafından 2019 yılında En İyi Çocuk Performansı Seyirci Ödülü’ne değer görülen Ann-droid, bugüne kadar Almanya, Avustralya, Çin, Güney Kore ve Yeni Zelanda dahil birçok ülkede sahnelendi.

        Gösterim tarihleri: 21 Kasım Cumartesi 16.00; 22 Kasım Pazar 13.00 ve 16.00.

        ÇOCUKLAR KENDİ HİKÂYELERİNİ YARATIYOR: HİKÂYE YARATICILARI ATÖLYESİ

        Atta Festival’in Hollanda odağı kapsamında gerçekleştirilen “Hikâye Yaratıcıları” atölyesi, 22 Kasım Pazar günü saat 11.00’de çocuklarla buluşacak.

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        Hollandalı hikâye anlatıcısı Farnoosh Farnia tarafından yürütülen atölye, 8 yaş ve üzeri çocuklara hikâye anlatıcılığının temel unsurlarını keşfetme ve kendi anlatılarını oluşturma fırsatı sunuyor.

        Mezrab Storytelling School ile bağlantılı çalışmalar yürüten Farnia, Hollanda ve Türkiye kültürlerinden öğeleri yaratıcı bir öğrenme deneyiminde bir araya getiriyor. Çocuklar, Hollanda kültüründe samimi bir ortam ve birlikte olma hissini ifade eden gezelligheid kavramından bisiklet kültürüne, yüzen evlerden çok kültürlü yaşama uzanan temalarla tanışıyor.

        Atölye boyunca oyunlar, hayal gücü egzersizleri ve yaratıcı anlatım çalışmalarıyla bir karakteri, mekânı ve beklenmedik bir olayı bir araya getiren çocuklar, kendi kısa hikâyelerini oluşturuyor. İkili gruplar halinde çalışan katılımcılar, hikâyelerinden sahneler çiziyor ve yarattıkları anlatıları destekleyici bir paylaşım ortamında birbirlerine aktarıyor.

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        90 dakika süren atölye İngilizce gerçekleştirilecek ve Türkçe çeviri desteği sunulacak. Performing Arts Fund NL desteğiyle hayata geçirilen etkinlik, çocukların özgüvenini, kültürel merakını ve kendilerini ifade etme becerilerini desteklemeyi amaçlıyor.

        GECE YOLCULUĞU DA PARİBU ART’TA

        Festival kapsamında 21 Kasım Cumartesi günü “Gece Yolculuğu”, 14.30 ve 16.30 seanslarıyla izleyiciyle buluşacak.

        21–22 Kasım programında yer alan bu etkinlik, Ann-droid ve Hikâye Yaratıcıları atölyesiyle birlikte festivalin farklı sanat deneyimlerini aynı mekânda bir araya getiren seçkisinin parçası olacak.

        ARALIK AYINDA DA ÇOCUKLAR SANATLA BULUŞACAK

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        Atta Festival’in programı kasım ayıyla sınırlı kalmayacak. 6 Aralık Pazar günü, festivalin iki farklı yapımı daha sahnelenecek.

        Festivalin kapsayıcı sanat deneyimlerine odaklanan Engelsiz Atta programı kapsamında, Amerikalı sanatçı Kevin Spencer, “The Magic of Kevin Spencer” gösterisiyle saat 14.00’te izleyicilerle buluşacak. Özel eğitim alanında doktora derecesine sahip sanatçı, sihir sanatını seyirci katılımıyla birleştiren yaklaşımıyla farklı duyusal ihtiyaçlara sahip çocukları ve ailelerini de gözeten bir performans sunacak.

        Aynı gün “Tavşan Aranıyor” gösterisi ise 12.30 ve 14.30 seanslarıyla gerçekleşecek.

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        10. Atta Festival etkinlik programı

        21 Kasım, 14.30 ve 16.30 · Gece Yolculuğu

        21 Kasım, 16.00 · Ann-droid

        22 Kasım, 11.00 · Hikâye Yaratıcıları – Farnoosh Farnia

        22 Kasım, 13.00 ve 16.00 · Ann-droid

        6 Aralık, 12.30 ve 14.30 · Tavşan Aranıyor

        6 Aralık, 14.00 · The Magic of Kevin Spencer

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