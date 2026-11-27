Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in Onursal Başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Trabzon Valiliği’nin katkılarıyla düzenlenen 2. Trabzon Altın Taka Film Festivali’nde jüri üyeleri belli oldu.

15-20 Aralık tarihlerinde sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan festivalin jüri üyeleri arasında, alanında ünlü ve uzman isimler bulunuyor.

Ulusal Belgesel Yarışması jüri üyeleri, oyuncu Görkem Yeltan, görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış, Altın Palmiye ödüllü film kurgucusu Amir Etminan, yönetmen ve akademisyen Prof. Dr. Ebru Güzel ve yönetmen Murat Pay oldu.

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Ulusal Kısa Film Yarışması ‘’En İyi Kurmaca’’ kategorisinin jüri üyeleri şu şekilde oluştu: oyuncu Saadet Işıl Aksoy, oyuncu İlhan Şen ve yönetmen ve senarist Ziya Demirel’den, Ulusal Kısa Film Yarışması ‘’En İyi Belgesel’’ ve ‘’En İyi Deneysel’’ kategorileri yazar ve yönetmen Prof Dr. Lale Kabadayı, yönetmen Ozan Turgut ve yönetmen ve oyun yazarı Raşit Çelikezer’den, Ulusal Kısa Film Yarışması ‘’En İyi Canlandırma’’ ve ‘’En İyi Yapay Zeka’’ kategorilerinin jüri üyeleri, yazar ve yönetmen Doç Dr. Ferhat Zengin, kurgu ve post prodüksiyon eğitimcisi Selman Ecirli ve animasyon yönetmeni Hacer Çulcu’dan, Senaryo Yarışması jüri üyeleri ise Dr. Öğretim Üyesi Gamze Yılmaz Güntay, Öğretim Görevlisi ve sinema yazarı Akın Kılıç ve yönetmen ve senarist Selman Kılıçaslan’dan oluşuyor.

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Jüri, "Ulusal Belgesel Film Yarışması" kategorisinde sekiz film, "Ulusal Kısa Film Yarışması" kategorisinde "En İyi Kurmaca" türünde on film, "Ulusal Kısa Film Yarışması" kategorisinde "En İyi Belgesel" türünde on film, "Ulusal Kısa Film Yarışması" kategorisinde "En İyi Deneysel" türünde on film, "Ulusal Kısa Film Yarışması" kategorisinde "En İyi Canlandırma" türünde sekiz film, "Ulusal Kısa Film Yarışması" kategorisinde "En İyi Yapay Zeka" türünde on film olmak üzere, toplamda 56 film izleyerek büyük ödülleri kazanan filmleri belirleyecek.

Toplam 589 başvuru arasından 56 filmi seçen, "Ulusal Belgesel Yarışması" kategorisi ön jürisinde Doç. Dr. Gülenay Pınarbaşı, Doç. Dr. Hakan Aşkan ve Pınar Okan; "Ulusal Kısa Film Yarışması"na ait "En İyi Kurmaca", "En İyi Belgesel", "En İyi Deneysel", "En İyi Canlandırma" ve "En İyi Yapay Zeka" kategorileri ön jürisinde Canset Özge Can, akademisyen Hasan Basri Özdemir ve Dr. Öğretim Üyesi Murat Birol; ‘’Senaryo Yarışması’’ kategorisi ön jürisinde ise Abdullah Korkut, Elçin Elgin ve Muzaffer Musab Yılmaz yer alıyor.

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Yürütme Kurulu Başkanlığını Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Selim’in üstlendiği festivalin Yürütme Kurulu Üyeleri ise Erdem Zekeriya İskenderoğlu, Şükrü Üçüncü, Çağrı Şimşek, Bora Davutluoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Recep Çolak’tan oluşuyor.