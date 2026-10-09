Altın Portakal jürisi açıklandı

24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, Türkiye’nin en köklü film festivali Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda jüri üyeleri belli oldu.

Ön jürisini Post prodüksiyon şirketi yöneticisi, stüdyo ve yapım koordinatörü Ahmet Seyrekbasan, yapımcı Derya Tarım ve akademisyen Prof. Dr. Zeynep Çetin Erus’un oluşturduğu Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda; “Artakalan, Bekle Bizi Brüksel, Bir Anne Hakkında, Cinlerin Düğünü, Düğün Şarkıcısı, Elisa, Hakikatin Ölümü, Kadim Mavi, Ölü Arının İğnesi, Selma, Taş ve Tüy ve Tatlı Maya” filmleri yarışacak.

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Altın Portakal’da Deneyimli İsimler Ulusal Uzun Metraj Filmleri Değerlendirecek

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanlığı görevini yürütecek yazar, yönetmen ve yapımcı Derviş Zaim, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra Warwick Üniversitesi'nde Kültürel Çalışmalar alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ardından Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Sinema Sanatta Yeterlilik programını bitirdi.

Bugüne kadar 10 uzun metraj film ve 2 belgeselin yönetmenliğini üstlenen Derviş Zaim, Tabutta Rövaşata (1996), Filler ve Çimen (2000), Cenneti Beklerken (2006), Nokta (2008) ve Gölgeler ve Suretler (2010) olmak üzere 5 farklı filmiyle 5 ayrı festival yılında Altın Portakal Film Festivali'nde toplam 18 ödül kazandı. Derviş Zaim; Tabutta Rövaşata, Filler ve Çimen, Çamur, Cenneti Beklerken, Nokta, Gölgeler ve Suretler, Devir, Balık, Rüya ve Flaşbellek filmlerinin yanı sıra Paralel Yolculuklar ile Tavuri belgesellerine de imza attı.

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Zaim’in filmlerinden Tabutta Rövaşata, 33. Antalya Film Festivali'nde En İyi Film ve En İyi Senaryo ödüllerini kazanırken, filmden Ahmet Uğurlu En İyi Erkek Oyuncu, Mustafa Preşeva ise En İyi Kurgu ödülüne layık görüldü. Filler ve Çimen ise; Antalya Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve Kültür Bakanlığı Ödülü'ne layık görüldü. Cenneti Beklerken filmi de Antalya Film Festivali'nde En İyi Özel Efekt ödülünü kazandı. Zaim’in filmlerinden Nokta da Antalya Film Festivali'nde Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Müzik ve En İyi Ses Tasarımı ödüllerine layık görüldü. Gölgeler ve Suretler de Antalya Film Festivali'nde SİYAD Eleştirmenler Ödülü ve En İyi Kurgu ödüllerini kazandı.

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Derviş Zaim, filmlerinin senaryolarını kaleme almasının yanı sıra, çoğu filminin de yapımcılık görevini de üstlendi. Sinemanın yanı sıra edebiyat alanında da üretimlerini sürdüren Zaim, "Ares Harikalar Diyarında" adlı romanıyla 1994 Yunus Nadi Roman Ödülü'ne layık görüldü. İkinci romanı "Rüyet" ise 2019 yılında yayımlandı. Derviş Zaim sinema ve edebiyat çalışmalarının yanı sıra 2024 yılında Berzah ve 2025 yılında Ayna adlı çağdaş sanat enstalasyonlarını gerçekleştirdi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın Jüri Üyesi kurgucu Aylin Zoi Tinel, Plato Film bünyesinde kurduğu Otopsi stüdyolarında "Propaganda", "Komiser Şekspir" ve farklı disiplinlerde yüzlerce işin kurgusuna ve post prodüksiyon danışmanlığına imza attı. Serbest çalıştığı dönemde LA Independent Film Festivali'nden 'En İyi Film' ödüllü "Crude"un editörlüğünü üstlenen Tinel, aynı dönemde eğitmenlik yaptı. Akabinde uzun zamandır birlikte çalıştığı editör arkadaşlarıyla birlikte Sivil Editörler adlı şirketi kurdu. Darren Aronofsky yapımcılığındaki "Pacified" filmiyle San Sebastian Film Festivali'nde 'Golden Shell' de dahil olmak üzere pek çok uluslararası ödüllü projeye imza atan Tinel; 18. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde Bilge Olgaç Başarı Ödülü’ne layık görüldü ve Gölgeler ve Suretler ile Köprüdekiler filmleriyle Altın Portakal ve Ankara Film Festivali'nde En İyi Kurgu ödüllerini kazandı.

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Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri üyesi Elif Demoğlu, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü’nden 2003 yılında mezun oldu. Çeşitli yapım şirketleri ve televizyon kanallarında muhabir, kurgucu, yönetmen olarak görev aldı, kısa ve belgesel filmler yaptı. Suha Arın’ın MTV Film Şirketi’nde ve 32. Gün Programı’nda çalıştı. Doktora öğrenimi sırasında misafir öğrenci olarak HFBK Hamburg Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitim gördü. Hamburg ve Samsun’da geçen sahte-belgesel filmi Son Amazon (2011)’u yönetti. Film ulusal ve uluslararası festivallerde gösterildi, Seyirci Ödülü aldı. Düş ile Gerçek Arasında Sahte-belgesel ve Nordik Sinema kitapları bulunan Demoğlu, 2006 yılında çalışmaya başladığı M.Ü. İletişim Fakülte Sinema Anabilim dalında Doçent olarak görev yapıyor; İskandinav Sineması, Sahte-Belgesel, Günümüz Türk Sineması dersleri veriyor. Halen T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan destek alan Satmayrum adlı belgesel filminin çekimlerini sürdürüyor.

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Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri üyesi Fatih Artman, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Tiyatro kariyerinde Düşler Yolu, Mezarsız Ölüler, Dünyada Karşılaşmış Gibi ve 35 Mayıs oyunlarıyla seyirci karşısına çıktı. Günümüzde Satıcının Ölümü oyunu ile sahnede olmaya devam ediyor. Televizyon kariyerinde Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Beş Kardeş, Vatanım Sensin ve Menajerimi Ara projelerinde yer aldı. Dijital platform kariyerini ise Bir Başkadır, Kuvvetli Bir Alkış, Azizler ve Kimler Geldi Kimler Geçti yapımlarıyla sürdürdü. Sinema kariyerinde ise Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm, Bana Masal Anlatma, Ekşi Elmalar, Tatlım Tatlım, Kırık Kalpler Bankası, Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok, Cingöz Recai, Aile Arasında, Cici ve Evcilik filmlerinde rol alan Artman, Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok filmindeki performansıyla 24. Uluslararası Adana Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.

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Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri üyesi oyuncu Meryem Uzerli, oyunculuk eğitimini Hamburg’daki Schauspiel Studio Frese’de aldı. Kariyerinin ilk döneminde Almanya’da çeşitli televizyon ve tiyatro projelerinde yer alan Uzerli, Türkiye’de geniş kitleler tarafından 2011 yılında yayımlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle tanındı. Performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncu, bu rolün ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Gecenin Kraliçesi, RU ve Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizilerinde rol aldı. Uzerli’nin sinema kariyerinde ise Annemin Yarası, Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü, Öteki Taraf, Güzel Bir Rüya ve Kovan filmleri yer alıyor. Uzerli, son olarak Özcan Alper’in yönetmenliğini üstlendiği, Halit Ergenç ile başrollerini paylaştığı İmroz’da Bahar filminde rol aldı. Almanya ve Türkiye'deki çalışmalarını sürdüren Meryem Uzerli, farklı türlerdeki yapımlardaki oyunculuklarıyla kariyerine devam ediyor.

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Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri üyesi Sırma Bradley, eğitimine Moda İlkokulu ve Özel Moda Koleji'nde başladıktan sonra The Art Institute of Fort Lauderdale ve The Art Students League of New York'ta devam etti. 1992'den bu yana; uzun metrajlı filmler, televizyon dizileri, reklam filmleri, müzik videoları ve sahne yapımları dahil olmak üzere yüzlerce yerli ve uluslararası projede Sanat Yönetmeni ve Yapım Tasarımcısı olarak görev yaptı. Ayrıca iki yıl boyunca Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak ders verdi. Çalışmaları Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde takdir görmüş; bu kapsamda 2004 yılında adaylık elde etti ve 2013 yılında ‘Kutsal Bir Gün’ filmiyle En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü'nü kazandı. 2021 yılında ise Türk sinemasına yaptığı katkılardan dolayı Malatya Uluslararası Film Festivali'nde Sinema Emek Ödülü'ne layık görüldü.

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Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri üyesi besteci, şarkı yazarı ve yapımcı Rahman Altın, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Opera eğitimi aldı ve Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde tenor olarak görev yaptı. ASCAP ile 20th Century Fox’un müşterek film müziği atölyesine davet edilen ilk Türk müzisyen olan Altın, BMI üyesi bir besteci olarak Los Angeles ile İstanbul’da çalışmalarını sürdürüyor. Kariyeri boyunca film, televizyon, reklam ve sahne projeleri için 5 binden fazla müzik besteleyen Altın; Vizontele Tuuba, Cenneti Beklerken ve Kelebeğin Rüyası gibi önemli yapımların müziklerine imza attı ve birçok ödül kazandı. Kelebeğin Rüyası için hazırladığı senfonik skorla Dünya Film Müziği Akademisi Halkın Seçimi Ödülü başta olmak üzere uluslararası ödüller kazandı. Hollywood çalışmalarında da önemli projelere imza atan Rahman Altın, NBCUniversal, Warner Bros., Lucasfilm, HBO, Sony Pictures ve DreamWorks için fragman, teaser ve kampanya müzikleri besteledi ve prodüktörlüğünü üstlendi. Lucasfilm, Star Wars Blu-ray kampanyasında Altın’ın müziğini lisanslarken; bestecinin çalışmaları The Dark Knight Rises, Iron Man 3, Man of Steel, The Amazing Spider-Man, Green Lantern, R.I.P.D., The Pacific ve The Special Relationship gibi yapımların kampanyalarında kullanıldı. Altın ayrıca DreamWorks Animation’ın Monsters vs. Aliens projesinde ek orkestral aranjman gerçekleştirdi.

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63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödüller 31 Ekim 2026, Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan ödül töreninde açıklanacak.