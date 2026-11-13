Ankara Film Festivali başladı

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 37. Ankara Film Festivali, dün akşam gerçekleştirilen Açılış ve Onur Ödülleri Töreni ile perdelerini açtı. Demet Akbağ, Bülent Ortaçgil, Atillâ Dorsay, Bige Önal ve Boran Kuzum’un ödüllendirildiği gecenin finalinde Zuhal Olcay & Orkestrası sahne aldı. Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda bugün Oyuncular Sendikası paneli, ulusal belgesel yarışması ve dünya sineması gösterimleriyle başlayan program, yarın Brezilya’dan André Novais Oliveira ve ABD’den Jacob Russo’nun katılımıyla hız kesmeden devam edecek.

37. Ankara Film Festivali, 12 Kasım Perşembe akşamı Kocatepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Açılış ve Onur Ödülleri Töreni ile perdelerini açtı. Sunuculuğunu Nefise Karatay’ın üstlendiği gece, sinema ve sanat dünyasının yoğun katılımıyla gerçekleşti.

İrfan Demirkol

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Gecenin açılış konuşmasını yapan Festival Direktörü İrfan Demirkol, öncelikle festival ekibine emekleri için teşekkür ederek sözlerine başladı. Akademisyenler ve sanatçılar tarafından kurulan ve Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından sürdürülen bağımsız bir festival olduklarının altını çizen Demirkol, bu yılki seçkinin Türkiye ve dünyadan yılın en iyi yapımlarını bir araya getirdiğini belirterek Ankara seyircisine ve destekçilere teşekkürlerini sundu.

Konuşmanın ardından festivale güç veren ana destekçi kurumların temsilcilerine teşekkür plaketleri takdim edildi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu adına Başkan Yardımcısı Jurgis Vilčinskas, Çankaya Belediyesi adına Başkan Vekili Haldun Güler, Ankara Büyükşehir Belediyesi adına Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü adına Daire Başkanı Nihat Değirmenci sahneye davet edilerek plaketlerini aldı.

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Törende ayrıca 2026 Festival Afiş Yarışması’nın birincisi seçilen görsel iletişim tasarımcısı Pınar Demirci’ye ödülü, yarışma jüri üyeleri Habip Aydoğdu, Aslı Alpar ve Zülfikar Sayın tarafından takdim edildi. Yakın dönemde hayatını kaybeden sinema emekçilerinin anıldığı video gösterimi ise salonda duygusal anlar yaşattı.

2026 Onur Ödülleri sahiplerini buldu

Gecenin en heyecan verici bölümü olan Onur Ödülleri Töreni’nde, sinema ve kültür sanat dünyamıza değer katan isimler ödüllendirildi.

Vakıf Özel Ödülü Bige Önal ve Boran Kuzum’a

Bige Önal

Genç kuşağın öne çıkan oyuncularından Bige Önal’a ödülünü gazeteci Asu Maro takdim etti. Önal sahnede yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Mesleğimde tam 20. senemi doldururken aldım bu ödülü; o yüzden benim için çok kıymetli. O emeğin arkasında çok fazla insan var; bu ödülü bugüne kadar yolumun kesiştiği ya da kesişmediği tüm kamera arkası ve sahne arkası emekçileri için alıyorum. Umarım jenerikler bitmeden salonlardan çıkmazsınız.”

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Vakıf Özel Ödülü’nün diğer sahibi Boran Kuzum ise sette yaşadığı kaza nedeniyle törene katılamadı. Geceye gönderdiği video mesajla seslenen Kuzum, “Setimizin son gününde yaşadığım kaza sonrası ameliyata gireceğim için yanınızda olamadığım için çok üzgünüm. Bir Ankaralı olarak orada olmaktan büyük mutluluk duyardım; bu ödülü bana layık gören tüm Ankara Film Festivali ailesine çok teşekkür ederim” sözleriyle duygularını paylaştı.

Kitle İletişim Ödülü Atillâ Dorsay’a

Atillâ Dorsay

Sinema eleştirmenliğini bir yaşam biçimine dönüştüren usta kalem Atillâ Dorsay’a ödülünü Vakıf Yönetim Kurulu’ndan gazeteci Ümit Sezgin sundu. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Dorsay, “Asıl mesleğim mimarlık; sonradan sinema kanıma girdi ve bir daha onu bırakamadım. 60 küsur yıldır sürdürdüğüm bu meslekte takdir edersiniz ki çok ödüller aldım. Benim son zamanlarda aldığım en önemli ödül bu” ifadelerini kullandı.

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Sanat Çınarı Ödülü Bülent Ortaçgil’e

Bülent Ortaçgil

Yarım asrı aşkın süredir müzik kültürümüze nitelikli katkılar sunan usta müzisyen Bülent Ortaçgil’e ödülü besteci Turgay Erdener tarafından takdim edildi. Ortaçgil konuşmasında, “İflah olmaz bir iyimserim ben ve Türkiye'yi çok seviyorum; çünkü 50 yıl önce yazdığım şarkılar hâlâ bana bu ülkede bir yaşam kurabildi. Bu ülkenin sessizliğiyle sevgim arasındaki çelişki bizim gıdamız oluyor, şarkıları bu yüzden yazıyoruz. Hayatımda olan, beni ben yapan herkese ve her şeye teşekkür ediyorum” dedi.

Aziz Nesin Emek Ödülü Demet Akbağ’a

Demet Akbağ

Tiyatro ve sinemadaki 40 yılı aşkın üretimiyle sinemamızın usta oyuncusu Demet Akbağ’a ödülünü İrfan Demirkol ve Nursen Yavaş birlikte takdim etti. Akbağ, ödülünü alırken yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi: “Çocukluk yaşlarında hayalini kurduğum sahnede olma isteğinin bugün beni buraya getirmesi çok mutluluk verici. Epey bir zamandır yeni bir sinema filmiyle karşınızda olmamama rağmen bu ödül bana çok iyi geldi. Kariyerim boyunca yolumun kesiştiği tüm ustalarıma, set ve sahne emekçilerine ve beni yıllardır sevgiyle kucaklayan seyircilerime sonsuz teşekkür ediyorum.”

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Törenin kapanışında sahne alan Zuhal Olcay & Orkestrası, seslendirdiği unutulmaz şarkılarla Başkentli sinemaseverlere müzik dolu bir gece yaşattı.