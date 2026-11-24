İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, Akdeniz ezgilerini cazla buluşturan Gabriele Mirabassi, Nando Di Modugno ve Pierluigi Balducci’yi ağırlayacak. “Amori Sospesi” başlıklı konser, adını üçlünün 2015’te yayımladığı ilk albümden alıyor.

Gabriele Mirabassi

Amori Sospesi (Askıda Kalan Aşklar), göçün ardından ayrı düşen insanların bir gün yeniden bir araya gelme umudunu konu alıyor. Albümün açılış parçası “Gli amori sospesi”, gitarist Nando Di Modugno’nun imzasını taşıyor. Üç müzisyenin kendi bestelerinin yanı sıra Henry Mancini’nin Vittorio De Sica’nın “Ayçiçekleri” filmi için yazdığı tema da albümde yer alıyor. Üçlü aynı kayıtta Pat Metheny ile Lyle Mays’in “Minuano” adlı eserinin ilk bölümünü ve Maria Schneider’ın “Choro Dançado”sunu da yorumluyor.

Pierluigi Balducci

REKLAM

Mutfak buluşmalarından “Tabacco e caffè”ye

Mirabassi, üçlünün birlikte yaptığı müziğin evlerinin mutfaklarında doğduğunu anlatıyor. Kahve ocaktayken üç arkadaşın sohbetine bazen klarnet ve gitarlar da katılırmış. Üçlünün 2021’de yayımladığı ikinci albümü Tabacco e caffè (Tütün ve kahve), adını bu buluşmalardan almış.

Ödüllü klarnetçi Mirabassi yeniden CRR’de

Gabriele Mirabassi Canto di ebano (Abanozun şarkısı) albümüyle, 2008’de İtalya’da yılın en iyi caz albümüne verilen Arrigo Polillo Eleştirmenler Ödülü’nü kazandı.

Nando Di Modugno

Ekim 2024’te “Kedi ve Tilki” konserinde akordeoncu Simone Zanchini ile CRR’ye konuk olan Mirabassi, bu kez sahneyi Nando Di Modugno ve Pierluigi Balducci ile paylaşacak. Klasik gitar ve caz alanındaki çalışmalarıyla tanınan Di Modugno, Bari Konservatuvarı’nda gitar dersleri veriyor. Müziğe klasik gitarla başlayan Balducci ise caz çalışmalarının yanı sıra Nuevo Tango Ensamble ile Arjantin tangolarını icra ediyor.

REKLAM

27 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00’de CRR’de gerçekleşecek “Amori Sospesi” başlıklı konserin biletleri Biletix’te satışa çıktı.