'Askıda Kalan Aşklar' konseri CRR'de
İtalyan klarnetçi Gabriele Mirabassi, gitarist Nando Di Modugno ve bas gitarist Pierluigi Balducci, "Amori sospesi" (Askıda Kalan Aşklar) konseriyle 27 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda cazseverlerle buluşacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, Akdeniz ezgilerini cazla buluşturan Gabriele Mirabassi, Nando Di Modugno ve Pierluigi Balducci’yi ağırlayacak. “Amori Sospesi” başlıklı konser, adını üçlünün 2015’te yayımladığı ilk albümden alıyor.Gabriele Mirabassi
Amori Sospesi (Askıda Kalan Aşklar), göçün ardından ayrı düşen insanların bir gün yeniden bir araya gelme umudunu konu alıyor. Albümün açılış parçası “Gli amori sospesi”, gitarist Nando Di Modugno’nun imzasını taşıyor. Üç müzisyenin kendi bestelerinin yanı sıra Henry Mancini’nin Vittorio De Sica’nın “Ayçiçekleri” filmi için yazdığı tema da albümde yer alıyor. Üçlü aynı kayıtta Pat Metheny ile Lyle Mays’in “Minuano” adlı eserinin ilk bölümünü ve Maria Schneider’ın “Choro Dançado”sunu da yorumluyor.Pierluigi Balducci
Mutfak buluşmalarından “Tabacco e caffè”ye
Mirabassi, üçlünün birlikte yaptığı müziğin evlerinin mutfaklarında doğduğunu anlatıyor. Kahve ocaktayken üç arkadaşın sohbetine bazen klarnet ve gitarlar da katılırmış. Üçlünün 2021’de yayımladığı ikinci albümü Tabacco e caffè (Tütün ve kahve), adını bu buluşmalardan almış.
Ödüllü klarnetçi Mirabassi yeniden CRR’de
Gabriele Mirabassi Canto di ebano (Abanozun şarkısı) albümüyle, 2008’de İtalya’da yılın en iyi caz albümüne verilen Arrigo Polillo Eleştirmenler Ödülü’nü kazandı.Nando Di Modugno
Ekim 2024’te “Kedi ve Tilki” konserinde akordeoncu Simone Zanchini ile CRR’ye konuk olan Mirabassi, bu kez sahneyi Nando Di Modugno ve Pierluigi Balducci ile paylaşacak. Klasik gitar ve caz alanındaki çalışmalarıyla tanınan Di Modugno, Bari Konservatuvarı’nda gitar dersleri veriyor. Müziğe klasik gitarla başlayan Balducci ise caz çalışmalarının yanı sıra Nuevo Tango Ensamble ile Arjantin tangolarını icra ediyor.
27 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00’de CRR’de gerçekleşecek “Amori Sospesi” başlıklı konserin biletleri Biletix’te satışa çıktı.