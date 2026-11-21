Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Prof. Dr. İsmail Erünsal’ı Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezindeki (İSAM) odasında ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ersoy, Erünsal’ın İSAM Kütüphanesinin oluşumuna ve TDV İslâm Ansiklopedisi’nin hazırlanmasına yıllarını verdiğini belirtti. Osmanlı sahaflarından İslam dünyasının kitap kültürüne uzanan çalışmalarının, medeniyetin ilmî birikimine ışık tuttuğunu vurguladı.

TALEBESİNİN EDİTÖRLÜĞÜNDE İSMAİL ERÜNSAL KİTABI

Bakan Ersoy, Erünsal hakkında hazırlanacak kitaba ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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“Bakanlık olarak, yakın talebesi Prof. Dr. Bilgin Aydın’ın editörlüğünde hazırlayacağımız İsmail Erünsal kitabının çalışmalarına başladık. Kıymetli Hocamıza özel bu eseri okuyucularımızla buluşturacak olmaktan memnuniyet duyuyoruz.”

BİR ÖMÜRLÜK KOLEKSİYON ARAŞTIRMACILARLA BULUŞTU

Erünsal’ın Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesine bağışladığı 525 eserlik nadir koleksiyon için de teşekkür eden Ersoy, koleksiyonda Şeyh Galib’in kendi el yazısıyla kaleme aldığı Divan’ının bulunduğuna dikkati çekti.

Bakan Ersoy, koleksiyonun dijital ortamda araştırmacıların erişimine sunulmasını ilim dünyası açısından önemli bir kazanım olarak nitelendirdi.

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KİTAPLARIN ARDINDAKİ İNSANLARI VE KURUMLARI ARAŞTIRDI

Erünsal’ın çalışmalarının kültürel hafızaya katkısını vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

“Kitapların izini sürerken onları yazan, okuyan ve gelecek kuşaklara aktaran insanların ve kurumların hikâyelerini de gün yüzüne çıkaran Hocamızın eserleri, ilim ve kültür tarihimizin zengin dünyasını anlamamıza rehberlik ediyor.”

Ersoy, ilmî çalışmaları, yetiştirdiği öğrenciler ve kültürel mirasa kazandırdığı eserler için Erünsal’a teşekkür ederek sağlık ve afiyet dileklerini iletti.

KİTAP VE KÜTÜPHANE TARİHİNE IŞIK TUTAN ESERLER

İSAM Kütüphanesinin ilmî danışmanlığını üstlenen Erünsal, TDV İslâm Ansiklopedisi’nin hazırlık sürecinden itibaren yönetiminde görev aldı.

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Kitap tarihi, Osmanlı sahaflığı ve edebiyat tarihi alanlarında araştırmalar yürüten Erünsal, “Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar” adlı eseriyle 2014 yılında Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü’ne layık görüldü.

Erünsal’ın eserleri arasında “Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik” ile “İslâm Dünyasında Kitap, Kütüphâne ve Verrâklar” da bulunuyor.