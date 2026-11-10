Binlerce müziksever MIX Festival’de buluştu

Zorlu PSM’nin her sene gerçekleştirdiği MIX Festival by Modundayız, 6 Kasım’da 10. yılında seçkin sanatçılar ve eşsiz performanslarla dolu bir programa ev sahipliği yaptı. Farklı türleri, kuşakları ve disiplinleri aynı gün Zorlu PSM’de bir araya getiren festival, uluslararası isimleri, yerli yeni sesleri ve görsel-işitsel performansları şehrin en merakla beklenen festivalinde binlerce müzikseverle buluştu.

‘Milkshake’ ve ‘Bossy’ gibi hitleriyle 2000’lerin R&B ve pop müziğinde iz bırakan Kelis, ‘Only Love Can Break Your Heart’ ve ‘Nothing Can Stop Us’ gibi şarkılarıyla tanınan, 35 yılı aşan kariyeriyle İngiliz pop müziğinin sevilen grubu Saint Etienne, punk, hip hop ve elektronik müziği harmanlayan kendine özgü sound’uyla Sleaford Mods ve elektronik müziği rock ve cazla buluşturan Danimarkalı üçlü WhoMadeWho, ‘Hybrid DJ Set’ performansıyla Modundayız Sahnesi’nde uluslararası müzik seçkisinin öne çıkan isimleri arasında yer aldı. Hamburg doğumlu bağlama sanatçısı Derya Yıldırım’ın öncülüğündeki Derya Yıldırım & Grup Şimşek ise Anadolu halk müziğini psychedelia, caz ve funk ile buluşturan özgün müzikal yaklaşımlarıyla sahne aldı.

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Tolga Böyük, Erdem Başer ve Eralp Güven’den oluşan Islandman, ‘Neo-Turkish Psychedelia’ olarak tanımladıkları müzikal yaklaşımlarını beşinci albümleri ‘Island5’ ile Salomon Sahnesi’ne taşıdı. House-pop’u Fransız dokunuşları ve İtalyan esintileriyle buluşturan Dov’è Liana ile retro sound’ları elektronik ve funk ile harmanlayan, Pitchfork ve NPR gibi mecraların dikkatini çeken İtalyan sanatçı Dumbo Gets Mad, alternatif müzikal yaklaşımlarıyla festivalin uluslararası programında öne çıktı. Anadolu melodilerini psikedelik unsurlar ve dans odaklı ritimlerle bir araya getiren İstanbul merkezli Miskinler ise özgün sound’uyla Salomon Sahnesi’nde yer aldı.

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Geleneksel enstrümanları drum & bass, jazzstep ve downtempo ile buluşturan Cihangir Eryıldız ile İstanbul’un enerjisini ‘feel-good city house’ anlayışıyla yansıtan Ezgi Yelen’in Koffein Club Radio projesi, Coca-Cola Sahnesi’nde yerli elektronik müziğin farklı yorumlarını bir araya getirdi. Vokalini canlı loop’lar ve elektronik üretimle harmanlayan Donna Mobile by Elif Çağlar ise house-electro ve techno eksenindeki performansıyla sahnenin müzikal çeşitliliğini zenginleştirdi. Farklı türleri ve özgün yaklaşımlarıyla öne çıkan sanatçılar, festivalin yerli müzik seçkisine güçlü bir katkı sundu.

MIX Screen’de DJ’liği görsel sanatlarla birleştiren sanatçı Ari Alpert ile doğa ve teknoloji arasındaki ilişkiyi dijital sistemlerle ele alan yeni medya ve görsel-işitsel performans sanatçısı Berdin Demir, canlı görsel-işitsel performanslarıyla müziği görsel sanatlarla bir araya getirerek bu yıl MIX Festival’in 10. yılına damga vurdu.