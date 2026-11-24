Şehrin tarihi limanını hareketli bir gastronomi, kültür-sanat ve alışveriş mahallesine dönüştüren Galataport İstanbul, sanatçı Binnur Ersay’ın “Zamansız Nallar, Renklerin Hafızası ve Yedi Tepe, Bir Bakış” başlıklarıyla kürasyonundan oluşan kişisel resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

Binnur Ersay

Galataport İstanbul Paket Postanesi’nde 21 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilen açılışa İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Esenler Belediyesi Başkanı Tevfik Göksu, Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ferit Şahenk, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile çok sayıda davetli katıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül - Binnur Ersay - Gülden Gül

REKLAM

Sanatçı Binnur Ersay’ın “Zamansız Nallar, Renklerin Hafızası ve Yedi Tepe, Bir Bakış” sergisi, 10 Aralık’a kadar görülebilecek.

Zamansız Nallar

“İlhamım tarihin derinliklerinden bugüne uzanan bir medeniyetin ayak seslerinde saklı” diyen Binnur Ersay, atı yalnızca bir canlı olarak görmediğini belirterek; “Özgürlüğün, asaletin, sadakatin ve insan ruhunun sonsuzluğa duyduğu özlemin simgesi olduğu kadim Türk kültüründen besleniyorum. At, bir figürden öte bir milletin hafızası, özgürlüğün estetiği ve zamanın dizginlenemeyen ruhudur. Zamansız nallar, işte bu kadim yolculuğun tuval üzerindeki yeniden doğuşudur” dedi.

REKLAM

Renklerin Hafızası

Her rengin bir geçmişi, her tonun bir hikayesi, her fırça darbesinin görünmeyen bir hafızası olduğuna inandığını belirten Binnur Ersay, Renklerin Hafızası kürasyonunun kendisi için yalnızca estetik bir arayış değil, zamanın, belleğin ve insan ruhunun derinliklerine uzanan sanatsal bir yolculuk olduğunun altını çizdi. Ersay, Renklerin Hafızası eserlerini hazırlarken aldığı ilhamı şöyle özetledi: “Resimlerimde geçmiş ile bugün, gerçek ile düş, hatırlamak ile unutmak arasındaki sınırları sorgularken izleyiciyi de kendi belleğinin renkleriyle karşılaşmaya davet ediyorum. Renklerin Hafızası, zamanın görünmeyen izlerini renklerin sonsuz diliyle yeniden var etme arzumun sanatsal ifadesidir.”

REKLAM

Yedi Tepe, Bir Bakış

“Bazı şehirler görülür, bazıları yaşanır… İstanbul ise her bakışta yeniden keşfedilir” diyen Binnur Ersay, ilhamının kaynağını İstanbul’un geçmişle bugün arasında kurduğu benzersiz diyalog olarak nitelendirdi. Ersay, şunları dile getirdi: “İstanbul, bu eserlerde yalnızca resmedilen bir kent değil; yaşayan, hatırlayan, dönüşen ve her dönüşümünde kendi kimliğini yeniden yaratan bir varlıktır. Renkler, kentin çok katmanlı kültürel belleğine dönüşürken fırça darbeleri zamanın izlerini görünür kılar. Yedi Tepe, yedi ayrı hikâye; fakat hepsini birleştiren tek bir bakış… Ben İstanbul’u resmetmiyorum; İstanbul’un bende bıraktığı zamanı, duyguyu ve sonsuzluğu görünür kılıyorum.”

REKLAM

Binnur Ersay Hakkında

Sanatçı Binnur Ersay, resim pratiğinde kültürel bellek, kent, doğa ve insanın çevresiyle kurduğu ilişkiler üzerine yoğunlaşıyor. Farklı tematik yaklaşımlar etrafında şekillenen üretimlerinde renk, biçim ve kompozisyon aracılığıyla kendine özgü bir görsel anlatım geliştiren sanatçı, geleneksel görsel kültürün izlerini güncel sanatın ifade olanaklarıyla yeniden yorumluyor.

Türkiye’de ve uluslararası alanda kişisel sergiler gerçekleştiren Ersay, 2022 yılında Bakü Modern Sanat Müzesi’nde Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi’ne ithafen düzenlediği, 60’tan fazla eserden oluşan “Karabağ Atları” sergisini sanatseverlerle buluşturdu