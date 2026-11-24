Salt’ın Denizaşırı: Özer Kabaş ve Zamanları sergisi, Özer Kabaş’ın (1934–1998) resimden sinemaya, tiyatrodan tasarıma uzanan üretimini ve Türkiye’nin kültür tarihindeki yerini inceliyor.

Sergi kapsamında düzenlenen konuşmada tiyatro yönetmeni ve müzisyen Semih Fırıncıoğlu, 1970’lerin Boğaziçi Üniversitesi’ndeki kültür ortamını ve öğrenci faaliyetlerini ele alacak; Kabaş’la kesişen deneyimlerini paylaşacak.

1970’lerin ilk yarısında Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenim gören, ikinci yarısında ise “öğrenci faaliyetleri amiri” olarak görev yapan Fırıncıoğlu, Robert Kolej’in Boğaziçi Üniversitesi’ne dönüşüm sürecine yakından tanıklık etti. Bu dönemde üniversitede Kabaş’ın katkılarıyla kökleşen öğrenci etkinliklerinin sürdürülmesinde etkin rol üstlendi.

REKLAM

1 Aralık Salı saat 18.30’da Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da gerçekleştirilecek konuşma herkesin katılımına açık ve ücretsiz...

Semih Fırıncıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrenimi aldığı yıllarda tiyatro ve müziğe yoğunlaştı. İstanbul Üniversitesi’nden doktora derecesini aldıktan sonra Yale Üniversitesi’nde tiyatro alanında doktora sonrası araştırma programını tamamladı ve New York’taki Time and Space Limited tiyatro topluluğuna katıldı. Bu toplulukta müzik yönetmeni ve dramaturg olarak çalıştığı on yılın ardından akademik kuruluşlarda performans üzerine seminerler düzenlemeye ve bireysel olarak gösteriler tasarlayıp yönetmeye başladı. Bu yapıtların başlıcaları: The Love Song of J. Alfred Prufrock (North Carolina School of the Arts), Danton’un Ölümü (İstanbul Devlet Tiyatroları), Kendine Ait Bir Oda (Tiyatro Kare), Uçuruma Doğru Lezzet Lokantası (Salt Galata), İKİ (Bomonti Alt, YKKS Galatasaray), Kral Ölüyor (Tiyatro BeReZe), Bir de Ben + Nota (Tiyatro BeReZe).