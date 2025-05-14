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        Haberler Kültür-Sanat Müzik BKM 30. yılında Guns N’ Roses'la tarih yazacak

        BKM 30. yılında Guns N’ Roses'la tarih yazacak

        BKM, 30. yılını Rock müziğin efsane grubu Guns N' Roses'un, 2025 Avrupa ve Orta Doğu turnesi kapsamında, 2 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda vereceği konserle kutlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Mayıs 2025 - 11:02 Güncelleme:
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        Guns N' Roses İstanbul konserinde tarih yazacak

        BKM, 30. yılını kültür ve sanat vizyonunu yansıtan dev bir stadyum konseri ile taçlandıracak. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) katkılarıyla, rock müziğin efsane grubu Guns N’ Roses, 2025 Avrupa ve Orta Doğu turnesi kapsamında, 2 Haziran’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda konser verecek.

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        Dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayranı peşinden sürükleyen grup, İstanbul’da tam kadro orijinal kadrosuyla sahne alacak. 1993’teki efsane konserin ardından, 32 yıl sonra aynı stadyumda yeniden tarih yazılacak.

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        Türkiye’de 30 yılı aşkın süredir kültür, sanat ve eğlenceye yön veren BKM, 30. yılında da dünya yıldızlarını müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Türkiye’nin en büyük açık hava müzik etkinliği olan bu organizasyon, BKM’nin sanata katkısını bir kez daha gözler önüne seriyor.

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        Gecenin açılışını, sahne enerjisiyle öne çıkan Amerikan rock grubu Rival Sons yapacak. Gecenin finalinde ise sahne, tüm zamanların en çok konuşulan rock gruplarından biri olan Guns N’ Roses’a teslim edilecek. Ön satış döneminde rekor ilgi gören konserin biletleri hızla tükeniyor. Tarihi bir ana şahit olmak için yılın en büyük konserini kaçırmayın...

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        #bkm
        #Guns N’ Roses
        #Beşiktaş Tüpraş Stadyumu
        #Kültür ve Turizm Bakanlığı
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