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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Bozkır' Baba Sahne'de

        'Bozkır' Baba Sahne'de

        Doğukan Polat'ın güçlü performansıyla dikkat çeken tiyatro oyunu 'Bozkır' 7 Ekim'de Baba Sahne'de gerçekleşecek sezonun ilk İstanbul gösterimiyle sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 00:36 Güncelleme:
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        'Bozkır' Baba Sahne'de

        Toplumsal baskı, iktidar arzusu ve bireyin içsel dönüşümünü sahneye taşıyan Bozkır, tek kişilik yapısıyla öne çıkarak, Doğukan Polat’ın güçlü performansı ve derinlikli anlatımıyla izleyiciyi çarpıcı bir yüzleşmeye davet ediyor.

        Bir Standarts Yapım prodüksiyonu olan, Sertaç Sayın'ın yazıp yönettiği oyun, yıllardır ailesinin sürdürdüğü gücü devam ettiremeyen Payidar Muhtar’ın hikayesini merkezine alıyor. Kaybettiği iktidarı geri kazanma arzusuyla Cumhurbaşkanı aday adayı olmaya karar veren Payidar, bu süreçte yalnızca politik bir mücadeleye değil, aynı zamanda kendi kimliğine dair sarsıcı bir sorgulamaya sürükleniyor. Güç, aidiyet ve benlik kavramları etrafında şekillenen bu yolculuk, bireyin iç dünyasında derin izler bırakıyor. Kültürel kodlarımızın bir mozaiği gibi örülmüş yapısıyla, izleyiciyi farklı duygular arasında akıcı bir şekilde dolaştırıyor. Masumiyet, aşk, kırılganlık ve güç arayışı gibi insana dair temel duygular, sahnede katman katman açığa çıkarken; oyun, bir yandan bireysel bir hikâye anlatıyor diğer yandan toplumsal bir aynaya dönüşüyor.

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        Doğukan Polat, sahnedeki hakimiyetiyle dikkat çekici bir performansa imza atıyor. Oyunculuğunun yanı sıra bağlama performansıyla da oyuna özgün bir tarz ekleyen Polat, beden dili, sesi ve sahne enerjisiyle hem kulağa hem göze hitap ediyor. Seyirciyi yalnızca izleyen değil, hisseden bir noktaya taşıyan bu performans, oyunun en güçlü unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

        OYUNUN PROGRAMI

        7 Ekim Çarşamba saat 20.30’daKadıköy Baba Sahne’de,

        11 Ekim Pazar saat 20.30’da Kartal İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde,

        18 Ekim Pazar saat 20.30’da Sahne Beşiktaş’ta sahnelenecektir.

        3 Kasım Salı saat 20.30’da İstanbul Moda Sahnesi’nde,

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        13 Kasım Cuma saat 20.30’da Bursa Podyum Sanat Mahal’de,

        17 Kasım Salı saat 20.30’da Tuzla İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde,

        20 Kasım Cuma saat 20.30’da Sakarya Kale Sahne’de sahnelenecektir.

        30 Aralık Çarşamba saat 20.30’da İstanbul Moda Sahnesi’nde sahnelenecektir

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        #baba sahne
        #Bozkır
        #tiyatro
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