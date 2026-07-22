'Cinlerin Düğünü' Toronto Film Festivali’nde

"Okul Tıraşı" filmiyle ulusal ve uluslararası arenada büyük başarı kazanan Ferit Karahan’ın yazıp yönettiği yeni filmi "Cinlerin Düğünü", sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden Toronto Film Festivali’nin ana yarışma seçkisinde yer alarak büyük bir uluslararası başarıya imza attı. Güçlü yapım ortaklığı olan ve Türk sinemasının yıldız isimlerini bir araya getiren film, dünya prömiyerini Toronto’da gerçekleştirecek.

Geçmişin Sessizliği Bir Düğünde Yeniden Açığa Çıkıyor

Cinlerin Düğünü, uzak bir Anadolu köyünde yıllar sonra kız kardeşlerinin düğünü için yeniden bir araya gelen dört kardeşin hikâyesini anlatıyor. Düğün hazırlıkları sürerken, yıllardır gizli kalmış anılar ve kuşaklar boyunca taşınan aile sırları birer birer ortaya çıkıyor. Geçmişle yüzleşmek zorunda kalan kardeşler, kendilerini suçluluk duygusu ve nesiller boyunca aktarılan görünmez bağların ördüğü zorlu bir hesaplaşmanın içinde buluyor.

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Yıldız Kadro Bir Arada

Filmin başrollerini Demet Özdemir, Kaan Yıldırım, İlhan Şen, Helin Kandemir ve Sarp Bozkurt paylaşıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Evliya Aykan, Tuba Ünsal, Baki Davrak, Erol Babaoğlu, Kubilay Çamlıdağ, Mine Çayıroğlu, Hakan Salınmış, Barış Hacıhan, Gürhan Altundaşar, Deniz Barut ve Hasibe Eren yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle çekilen “Cinlerin Düğünü”, Ferit Karahan Films, Arya Yapım, Royal Pictures ve Maya Films ortak yapımı. Filmin dünya dağıtımını Fransız şirketi LUXBOX üstleniyor. Filmin yapımcıları Ferit Karahan, Kanat Doğramacı, Berkin Kaya ve Gülistan Acet Karahan. Görüntü yönetmenliğini Serdar Özdemir, sanat yönetmenliğini Selin Girgin üstlenirken; filmin kurgusu Ferit Karahan ile birlikte Marco Spoletini, Ahmet Boyacıoğlu, Yusuf Ziya Kaya ve Mustafa Umut Ay tarafından gerçekleştirildi.

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Ferit Karahan Hakkında:

Ferit Karahan'ın ilk uzun metraj filmi Cennetten Kovulmak, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Film, Ankara Film Festivali'nde ise En İyi İlk Film ödüllerini kazandı.

Yönetmenin ikinci uzun metraj filmi Okul Tıraşı, Berlin Uluslararası Film Festivali'nde dünya prömiyerini yaptı ve FIPRESCI Ödülü'ne layık görüldü. Film, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Kurgu ödüllerini kazanmasının yanı sıra, dünya genelinde 200'den fazla festivalde gösterildi, 40'ın üzerinde uluslararası ödül aldı ve Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya, İspanya, Brezilya ve Meksika başta olmak üzere birçok ülkede sinemalarda gösterime girdi.

Cinlerin Düğünü’nün uluslararası festival yolculuğu ile Türkiye vizyon takvimine ilişkin ayrıntılar önümüzdeki dönemde açıklanacak.