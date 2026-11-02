Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası COP31'de

Doğuş Grubu tarafından 2006 yılında kurulan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), yirmi yıldır Türkiye’nin farklı şehirlerinden genç müzisyenleri aynı sahnede buluşturuyor. Türkiye’nin ilk daimî ulusal çocuk senfoni orkestrası olan DÇSO, 20. yılını bu uzun soluklu yolculuğu uluslararası bir platforma taşıyan özel bir konserle kutlayacak.

Orkestranın bu önemli yıl dönümündeki adresi, gençlerin geleceğe ilişkin küresel meselelerde daha güçlü ve görünür bir rol üstlenmesini de gündemine alan COP31 olacak.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı COP31, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek. Dünyanın dört bir yanından hükümet temsilcilerini, uluslararası kuruluşları, iş dünyasını, bilim insanlarını, sivil toplumu ve gençleri iklim gündemi etrafında bir araya getirecek konferans, küresel iklim taahhütlerinin somut ve ölçülebilir ilerlemeye dönüşmesine odaklanacak.

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Türkiye’nin COP31 Başkanlığı vizyonunda “Uygulama COP’u” ve “Geleceğin COP’u” olarak tanımlanan konferans, Diyalog, Uzlaşı ve Aksiyon ilkeleri üzerine kuruluyor. Gençlerin iklim eylemine anlamlı ve aktif katılımı da sürecin öncelikli başlıkları arasında yer alıyor.

DÇSO’nun 20. yıl konserinin COP31 kapsamında gerçekleşmesi bu nedenle özel bir anlam taşıyor. Yirmi yıldır gençlere yeteneklerini geliştirebilecekleri, birlikte üretebilecekleri ve seslerini daha geniş kitlelere ulaştırabilecekleri bir alan açan orkestra, bu kez doğrudan kendi kuşaklarının geleceğini ilgilendiren küresel meselelerin ele alındığı bir platformda sahneye çıkacak. Genç müzisyenler, dünyanın geleceğine ilişkin kararların, çözümlerin ve ortak sorumlulukların konuşulduğu Antalya’da kendilerini müziğin evrensel diliyle ifade edecek.

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10 ŞEHİRDEN 80 GENÇ MÜZİSYEN COP31’DE AYNI SAHNEDE

DÇSO’nun 20. yıl konseri için yürütülen çalışmalara 190’ın üzerinde genç müzisyen katılıyor. Bu çalışmalar sonucunda 10 farklı şehirden seçilen 80 genç müzisyen, orkestranın Genel Müzik Direktörü Prof. Rengim Gökmen yönetiminde gerçekleşecek özel konserde aynı sahnede buluşacak. Keman virtüözü Cihat Aşkın ile soprano Görkem Ezgi Yıldırım da konserin solistleri olarak sahne alacak.

Rengim Gökmen

Ferit Tüzün’ün “Çeşmebaşı - Anadolu Süiti” ile Ulvi Cemal Erkin’in “Köçekçe”si gibi Türkiye’nin çok sesli müzik repertuvarının önemli eserlerinin yanı sıra Cihat Aşkın’ın “Türk Valsleri” seçkisi, “Tico Tico” ve “Aladdin” film müziğinden eserler seslendirilecek. Türkiye’nin farklı şehirlerinden Antalya’ya gelecek genç müzisyenler, bu repertuvar aracılığıyla ülkenin kültürel birikimini uluslararası katılımcılarla paylaşırken müziğin kültürler ve coğrafyalar arasında kurduğu ortak dili de COP31 sahnesine taşıyacak.

Görkem Ezgi Yıldırım

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20 YILLIK BİRİKİM, GELECEĞE AÇILAN YENİ BİR SAHNE

DÇSO, geçen 20 yılda Türkiye’nin farklı şehirlerinde ve konservatuvarlarında eğitim gören genç müzisyenleri bir araya getirerek özgün ve uzun soluklu bir orkestra eğitimi ve sahne deneyimi modeli oluşturdu.

Bugüne kadar 1.300’den fazla genç müzisyenin yolu DÇSO’dan geçti. Orkestra, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği 89 konserle 125 binden fazla izleyiciye ulaştı. Türkiye’den ve dünyadan önemli sanatçılar ve orkestralarla çalışan genç müzisyenler, erken yaşlardan itibaren birlikte üretme, orkestra disiplini kazanma, müzikal iletişim kurma ve profesyonel sahne deneyimi edinme fırsatı buldu.

Cihat Aşkın

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DÇSO bünyesinde yetişen pek çok müzisyen bugün Türkiye’de ve dünyanın farklı ülkelerinde profesyonel sanat yaşamını sürdürüyor. Bu yönüyle orkestra, geçen yirmi yılda yalnızca konser veren bir yapı olmanın ötesine geçerek genç müzisyenlerin gelişimine uzun vadeli yatırım yapan, etkisini kuşaktan kuşağa taşıyan bir kültür ve sanat platformuna dönüştü.

DÇSO’nun bu yaklaşımı, COP31’in geleceği genç kuşaklarla birlikte şekillendirme hedefiyle de güçlü bir ortak zemin oluşturuyor. İklim değişikliğiyle mücadelede bugün alınan kararların sonuçlarını uzun yıllar boyunca yaşayacak kuşakların başında çocuklar ve gençler geliyor. Sürdürülebilir bir geleceğin inşası ise gençlerin yalnızca alınan kararlardan etkilenen bir kuşak olarak değil, fikirleri, yaratıcılıkları ve katılımlarıyla dönüşümün aktif paydaşları olarak görülmesini gerektiriyor.

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DÇSO’nun 20 yıldır sürdürdüğü model de bu uzun vadeli bakış açısıyla örtüşüyor. Eğitim, kültür ve sanata yapılan sürekli yatırım, gençlerin yaratıcı potansiyellerini geliştirmelerine, birlikte üretmelerine ve toplumsal yaşama daha güçlü biçimde katılmalarına alan açıyor. Orkestranın COP31’deki varlığı, kültür ve sanatın sürdürülebilir bir geleceğin toplumsal boyutundaki rolünü de görünür kılıyor.

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, kuruluşunun 20. yılında Volkswagen sponsorluğunda 18 Kasım’da COP31’de konser verecek. Konser, genç müzisyenlerin yeteneklerini ve orkestranın 20 yıllık birikimini uluslararası dinleyici kitlesiyle buluşturacak.