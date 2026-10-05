Ekrem Yalçındağ’dan çikolataya sanat dokunuşu

Çağdaş sanatçı Ekrem Yalçındağ’ın Godiva’nın 100. yılı için hazırladığı özel koleksiyon tanıtıldı. Yalçındağ’ın hazırladığı Centennial Collection Art Edition, sanat ve çikolata arasındaki ilişkiyi iki farklı tasarımla yorumladı.

Koleksiyonun Tablets serisi için Yalçındağ’ın hazırladığı tasarım, özel çikolata kalıplarına aktarılarak sanatçının dilini çikolatanın formu ve yüzeyine taşıdı. Çalışmanın çıkış noktasını “Feels Like Home” (Ev gibi hissettiren) fikri oluşturdu.

Tüm dünyada 5.000 adetle sınırlı sayıda üretilen Tablets edisyonuna, her bir edisyona özel numara taşıyan hatıra kartı eşlik ediyor.

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Koleksiyonun Carrés serisi ise Yalçındağ’ın Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu’nda yer alan 2014 tarihli, 175 cm çapındaki “Impressions” adlı eserinden ilham alıyor.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, iş birliğinin Yalçındağ ile yıllara dayanan ilişkinin yeni bir aşaması olduğunu belirterek, sanatçının eserlerinin Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu’nda da yer aldığını ifade etti.

Ekrem Yalçındağ da tasarım sürecinde doğrudan çikolatanın kendisinden yola çıktığını belirterek, çalışmada sanat dilini çikolatanın formuna ve farklı malzemelere aktarmaya odaklandığını söyledi.