J. M. Coetzee’nin Türkiye’de Can Yayınları tarafından Romancının Romanı adıyla yayımlanan Elizabeth Costello; Eight Lessons eserinden Saim Güveloğlu’nun uyarlayıp yönettiği Elizabeth Costello, insanın dünyayla ve diğer canlılarla ilişkisini, entelektüelin sorumluluğunu ve sanat ile etik arasındaki gerilimi sahneye taşıyor.

Elizabeth Costello’nun merkezindeki yazar karakterine Tansu Biçer hayat veriyor. Edebiyatın sınırlarını esneterek düşüncenin alanına giren Costello, hayvanların insan çıkarları uğruna kullanılmasından türcülüğe, sanatın sorumluluğundan entelektüelin toplumsal konumuna uzanan tartışmaların içinden geçiyor. Tansu Biçer’in yorumuyla sahneye taşınan karakter, seyirciyi de bu soruların karşısında kendi yerini düşünmeye davet ediyor.

Elizabeth Costello’nun çevresinde Tülin Özen, Defne Koldaş ve Sezer Arıçay, oyun boyunca farklı karakterlere bürünerek anlatının parçalı yapısına eşlik ediyor.

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Oyunun sahne dünyası da bu düşünsel yapıdan besleniyor. Farklı disiplinlerden isimlerin bir araya geldiği yaratıcı ekip, oyunun sahne üzerindeki dilini birlikte kuruyor. Hatice Gökçe’nin kostüm tasarımları, Jorela Karriqi’nin skenografisi, Kemal Yiğitcan’ın ışık tasarımıyla kurduğu atmosfer, Afterwork’ün (Ceren Çaylak, Yasin Arıbuğa) video ve görsel tasarımları ile Berkay Özideş’in müzik ve ses tasarımı bu bütünün parçalarını oluşturuyor.

Bahçe Galata ve Dolkun Production ortak yapımı olan Elizabeth Costello’nun yaratıcı yapımcılığını Yağmur Dolkun üstleniyor. Hiyerarşik bir çalışma anlayışı yerine karşılıklı katkı, özgürlük ve dayanışmayı merkeze alan kolektif bir sürecin ürünü olan oyun, Saim Güveloğlu, Tansu Biçer ve Tülin Özen’in yıllara yayılan yaratıcı işbirliğinin de yeni bir buluşma alanı. Uzun süredir üzerinde çalışılan bir metnin sonunda sahneye taşınmasının ürünü olan Elizabeth Costello, farklı disiplinlerden isimlerin katkısıyla kendi sahne dilini kuruyor.

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13 Aralık Pazar, 6 Ocak Çarşamba ve 18 Ocak Pazatesi tarihlerinde Paribu Art’ta seyirciyle buluşacak Elizabeth Costello'nun biletleri satışa çıktı.