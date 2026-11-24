ÇİRKİN – Marius von Mayenburg (Kara Komedi)

Dilek Altuntaş’ın çevirisi ve Yelda Baskın’ın çarpıcı rejisiyle sahnelenen Çirkin, kapitalizmin insan bedenini metalaştırmasını ve günümüzün dayattığı "güzel olan iyidir" algısını acımasız bir kara mizahla masaya yatırıyor.

Başarılı bir mühendis olan Lette’nin, icadını tanıtma fırsatının "dayanılmaz derecede çirkin" olduğu gerekçesiyle elinden alınmasıyla başlayan hikâye; geçirdiği estetik operasyonla "kusursuz" bir yüze kavuşmasıyla bambaşka bir boyuta evriliyor. Ancak herkes aynı kusursuz yüzü satın aldığında, bireysel biriciklik yerini karanlık bir distopyaya bırakıyor.

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Yazar: Marius von Mayenburg (Kara Komedi), Yönetmen: Yelda Baskın, Çeviren: Dilek Altuntaş, Dramaturg: Ceren Ercan, Dekor ve Işık Tasarımı: Kerem Çetinel, Kostüm Tasarımı: Tomris Kuzu, Hareket Düzeni: Esra Yurttut, Müzik: Okan Kaya, Yönetmen Yardımcısı: İrem Sultan Cengiz, Reji Asistanı: Arda Akyüz, Oyun Fotoğrafları: Öncü Hırant Gültekin

Oyuncular: Tolga İskit, Ali Rıza Kubilay, İlkin Tüfekçi, Can Esmeray.

Tarih & Saat: 27-28 Kasım 2026 | Saat: 20.00

Mekan: Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

EN MUTLU KİM? (Çocuk Oyunu)

Geleneksel Tiyatromuzun Kahramanları Yapay Zekâ Teknolojisiyle buluşuyor.

BBT’nin 2026–2027 sezonunda prömiyerini gerçekleştirdiği yeni çocuk oyunu En Mutlu Kim?, minik izleyicilere hem eğlenceli hem de ilham verici bir deneyim sunuyor. Tiyatroda çalışan ancak bir türlü sahneye çıkıp rol alamayan İbiş’in, mutsuz bir kız çocuğunu yeniden güldürmek amacıyla atıldığı hayal dolu macera; geleneksel tiyatromuzun köklü mirasından güç alıyor.

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Oyun; Nasreddin Hoca, Keloğlan, Meddah, Karagöz ve Hacivat gibi kültürümüzün unutulmaz figürlerini, büyük gezgin Evliya Çelebi’nin rehberliği ve Yapay Zekâ teknolojisiyle üretilen özel projeksiyon sahneleri eşliğinde günümüz çocuklarıyla buluşturuyor.

Yaratıcı Ekip:

Yazan: Yavuz Pekman | Yönetmen: Kadir Hasman | Yardımcı Yönetmen: Bulut Akkale | Dramaturg: Irmak Bahçeci, Dekor ve Kostüm Tasarımı: Suzan Ertunca | Işık Tasarımı: Bahadır Veznedar | Hareket Tasarımı: Melis Baykal | Müzik ve Ses Tasarımı: Uğur Çerkezoğlu, Kukla Tasarımı: İlhan Ateş, Necla Burcu Barış | Gölge Perde ve Tasvir Tasarımı: Aytek Ünal | Barkovizyon Tasarımı: Hakan Gületınmaz, Yılmaz Gökgöz, Asistanlar: Arda Akyüz, Doğuş Can Uzun, Yılmaz Gökgöz

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Oyuncular: Ahmet Deniz Kuş, Arda Akyüz, Gülçin Yiğit, Kerem Genç, Merve Bağdatlı, Ozan Ekinciel, Yılmaz Gökgöz.

Tarih & Saat: 29 Kasım 2026 | Saat: 13.00

Mekan: Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

Oyunların biletleri Biletinial.com ve BBT gişelerinde satışa çıktı.