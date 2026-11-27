Zorlu Çocuk Tiyatrosu'nun sevilen oyunu "Ezop Masalları", Kaplumbağa ile Tavşan'ın yarışını, Aslan ile Fare'nin beklenmedik bağını, Kurt ile yaramaz bir çocuğun karşılaşmasını ve Karga'nın hikâyesini şarkılara eşlik eden kahkahalarla sahneye taşıyor.

“Ezop Masalları”, 20 Aralık Pazar günü 13.00 ve 15.00’teki iki temsille Zorlu PSM %100 Studio’da yeni sezonunun perdelerini açıyor.

Mike Kenny’nin uyarladığı ve Mehmet Ergen’in Türkçeye çevirdiği “Ezop Masalları”, 4-8 yaş arası çocuklar için müziğin ön planda olduğu interaktif bir anlatımla kurgulanıyor.

Lerzan Pamir yönetiminde Aslı Tandoğan, Mert Aydın, Mert Şişmanlar ve Zeynep Güngörenler’in canlandırdığı karakterler, Ezop’un masallarını eğlenceli bir kurguyla ve birbirlerinden öğrenerek aktarıyor.

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20 Aralık Pazar günü iki temsille çocuklarla buluşacak masalsı oyun, küçüklerin de büyük işler başarabileceğini hatırlatırken; sabrın, aklın ve dostluğun değerini çocukları gülümseten bir dille vurguluyor.

Oyunun müziği Tolga Çebi, dekoru Barış Dinçel, kostümleri Gül Sağer, koreografisi Lucy Cullingford ve ışık tasarımı Yakup Çartık’ın imzasını taşıyor. Kuklaların, canlandırmaların ve mizahi dilin yer aldığı oyun, ritmi hiç düşmeyen ve hayal gücünü harekete geçiren bir deneyim sunuyor.

Mehmet Zorlu Vakfı çatısı altında bugüne kadar 15 farklı oyunla 1 milyondan fazla çocuğa ulaşan ve deprem bölgesine düzenlediği turnelerle bölgeye moral götüren Zorlu Çocuk Tiyatrosu, Ezop Masalları ile Zorlu PSM’de minik izleyicilerine bir kez daha merhaba diyor.

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“Ezop Masalları”nın biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı.