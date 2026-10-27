İDSO'dan Beethoven ve Haydn’lı program

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri, kasım ayında da her cuma gerçekleşecek konser programlarıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluşuyor. Dünyaca tanınan şeflerin, değerli solistlerin ve klasik müziğin önde gelen bestecilerinin eserlerinin yer aldığı program, ay boyunca dinleyicileri farklı müzikal dönemlerden eserlerle buluşturuyor.

Sertaç Çevikkol

Kasım ayının ilk konseri, 6 Kasım Cuma, 20.00’de Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestra şefi Tolga Atalay Ün yönetiminde gerçekleşiyor. Konser, Ludwig van Beethoven’ın Prometheus’un Yaratıkları Balesi uvertürüyle başlıyor. Orkestranın değerli fagot sanatçısı Sertaç Çevikkol, Carl Maria von Weber’in Fagot Konçertosunu yorumluyor. Program, Joseph Haydn’ın ani davul vuruşlarıyla dinleyicileri şaşırtan ve bu özelliğiyle tanınan Sürpriz Senfonisi ile tamamlanıyor.

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Dilek Türkan

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin kaderini değiştiren, bağımsızlık mücadelesi veren ülkelere ilham kaynağı olan ve modernleşme yolunda attığı adımlarla kültürel yaşamımıza yön veren mirasıyla, vefatının 88. yıl dönümünde minnet ve saygıyla anılıyor. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri, 13 Kasım saat 20.00’de gerçekleşecek bu anlamlı konserde değerli solistler, soprano Zarina Altynbayeva, Türk müziğinin en başarılı temsilcilerinden Dilek Türkan ve tenor Efe Kışlalı’yı müzikseverlerle buluşturuyor. Şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde gerçekleşecek konserde Atatürk’ün sevdiği opera aryaları ve Anadolu türküleri repertuvarda yer alıyor.

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Sascha Goetzel

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri’nde 20 Kasım saat 20.00’de, G. Mahler’in insanın kaderiyle bitmek bilmeyen mücadelesini anlatan ve bu nedenle “Trajik” başlığını taşıyan Altıncı Senfoni seslendiriliyor. Geniş kapsamı ve derinlikli anlatımıyla öne çıkan bu eser, müzikseverlerle değerli şef Sascha Goetzel yönetiminde buluşuyor.

Bade Daştan

27 Kasım Cuma saat 20.00’de ise Türkiye’nin ilk kadın orkestra başkemancısı olarak 29 yıl boyunca görev yapan ve uzun yıllar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda keman eğitmenliği üstlenen Gülden Turalı ile tüm değerli öğretmenlerin anısına özel bir konser düzenleniyor. Gecenin ilk bölümünde Johannes Brahms’ın Keman Konçertosu, solist Bade Daştan’ın yorumuyla dinleyicilerle buluşuyor. Duayen şef Rengim Gökmen yönetimindeki orkestra, konserin ikinci bölümünde ise Ankara Devlet Konservatuvarı’nda 36 yıl eğitimcilik yapan Ulvi Cemal Erkin’in Birinci Senfonisini seslendiriyor.