Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik İDSO'dan Beethoven ve Haydn’lı program

        İDSO'dan Beethoven ve Haydn’lı program

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri, Kasım ayında da klasik müziğin seçkin eserlerini ve değerli sanatçıları müzikseverlerle buluşturuyor. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserler, Beethoven ve Haydn'ın klasik dönem eserlerinden Atatürk'ü anma programına, Mahler'in görkemli senfonisinden Brahms ve Ulvi Cemal Erkin'in yapıtlarına uzanan kapsamlı bir programla dinleyicilerin karşısına çıkıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 21:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İDSO'dan Beethoven ve Haydn'lı program

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri, kasım ayında da her cuma gerçekleşecek konser programlarıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluşuyor. Dünyaca tanınan şeflerin, değerli solistlerin ve klasik müziğin önde gelen bestecilerinin eserlerinin yer aldığı program, ay boyunca dinleyicileri farklı müzikal dönemlerden eserlerle buluşturuyor.

        Sertaç Çevikkol
        Sertaç Çevikkol

        Kasım ayının ilk konseri, 6 Kasım Cuma, 20.00’de Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestra şefi Tolga Atalay Ün yönetiminde gerçekleşiyor. Konser, Ludwig van Beethoven’ın Prometheus’un Yaratıkları Balesi uvertürüyle başlıyor. Orkestranın değerli fagot sanatçısı Sertaç Çevikkol, Carl Maria von Weber’in Fagot Konçertosunu yorumluyor. Program, Joseph Haydn’ın ani davul vuruşlarıyla dinleyicileri şaşırtan ve bu özelliğiyle tanınan Sürpriz Senfonisi ile tamamlanıyor.

        REKLAM
        Dilek Türkan
        Dilek Türkan

        Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin kaderini değiştiren, bağımsızlık mücadelesi veren ülkelere ilham kaynağı olan ve modernleşme yolunda attığı adımlarla kültürel yaşamımıza yön veren mirasıyla, vefatının 88. yıl dönümünde minnet ve saygıyla anılıyor. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri, 13 Kasım saat 20.00’de gerçekleşecek bu anlamlı konserde değerli solistler, soprano Zarina Altynbayeva, Türk müziğinin en başarılı temsilcilerinden Dilek Türkan ve tenor Efe Kışlalı’yı müzikseverlerle buluşturuyor. Şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde gerçekleşecek konserde Atatürk’ün sevdiği opera aryaları ve Anadolu türküleri repertuvarda yer alıyor.

        REKLAM
        Sascha Goetzel
        Sascha Goetzel

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri’nde 20 Kasım saat 20.00’de, G. Mahler’in insanın kaderiyle bitmek bilmeyen mücadelesini anlatan ve bu nedenle “Trajik” başlığını taşıyan Altıncı Senfoni seslendiriliyor. Geniş kapsamı ve derinlikli anlatımıyla öne çıkan bu eser, müzikseverlerle değerli şef Sascha Goetzel yönetiminde buluşuyor.

        Bade Daştan
        Bade Daştan

        27 Kasım Cuma saat 20.00’de ise Türkiye’nin ilk kadın orkestra başkemancısı olarak 29 yıl boyunca görev yapan ve uzun yıllar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda keman eğitmenliği üstlenen Gülden Turalı ile tüm değerli öğretmenlerin anısına özel bir konser düzenleniyor. Gecenin ilk bölümünde Johannes Brahms’ın Keman Konçertosu, solist Bade Daştan’ın yorumuyla dinleyicilerle buluşuyor. Duayen şef Rengim Gökmen yönetimindeki orkestra, konserin ikinci bölümünde ise Ankara Devlet Konservatuvarı’nda 36 yıl eğitimcilik yapan Ulvi Cemal Erkin’in Birinci Senfonisini seslendiriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu

        Batman'da sigorta dolandırıcılığı ortaya çıkarıldı. İddiaya göre araçları bilerek çarpışmış gibi gösteren ve sahte kaza fotoğraflarıyla sigorta şirketlerinden para alan çete çökertildi. 41 trafik kazasının mercek altına alındığı soruşturmada 48 şüpheli gözaltına alındı. Habertürk'ten Emre Aytekin'in...
        #AKM
        #Beethoven
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        İsrail'deki seçimlere yoğun katılım
        İsrail'deki seçimlere yoğun katılım
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Kız meselesi yüzünden cinayet! Eski arkadaşların kavgasında 1 ölü, 2 yaralı!
        Kız meselesi yüzünden cinayet! Eski arkadaşların kavgasında 1 ölü, 2 yaralı!
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama
        'Araç park etme' kavgası vahşetle bitti
        'Araç park etme' kavgası vahşetle bitti
        Hollanda 2027'de de Eurovision'a katılmıyor
        Hollanda 2027'de de Eurovision'a katılmıyor