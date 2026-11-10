İlhan Erşahin'den akustik konser

Yapı kredi bomontiada’nın “World Akustik” konser serisi Babylon’da devam ediyor. Serinin Kasım ayındaki konuğu İlhan Erşahin, uzun yıllardır devam eden projesi İstanbul Sessions ile Yapı Kredi bomontiada Babylon’da sahne alacak.

İlhan Erşahin’in, birlikte çalabileceği bir session grubu olarak 2008’de kurduğu İstanbul Sessions; İstanbul’un eklektik enerjisini özgün bir şekilde tercüme ederken caz, rock ve dans müziğinin öğelerini bir araya getiriyor. İstanbul Sessions’ta Erşahin’e, bas gitarda Alp Ersönmez, davulda Turgut Alp Bekoğlu ve perküsyonda İzzet Kızıl eşlik ediyor.

Bugüne kadar Türkiye’nin ve Avrupa’nın en prestijli festivallerinden Amerika ve Brezilya’ya uzanan bir yelpazede pek çok önemli sahnede yer alan İlhan Erşahin İstanbul Sessions’ın Ocak 2026’da yayımlanan altıncı stüdyo çalışması “Mahalle” albümü, İstanbul’un kültürel dokusundan ilham alan yapısıyla öne çıkıyor. Albüm, mekân, hareket ve dönüşüm kavramları etrafında şekillenen besteleriyle grubun birlikte üretim pratiğini merkezine alıyor.

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Doğaçlamaya dayalı yapısıyla her konserinde farklı bir müzikal deneyim sunan İlhan Erşahin İstanbul Sessions, 18 Kasım’daki World Akustik konserinde caz severlere yine unutulmaz bir müzik ziyafeti sunmaya hazırlanıyor.

Yapı Kredi bomontiada'da 18 Kasım Çarşamba saat 20.00’de gerçekleşecek olan “World Akustik” konser serisinin biletleri Biletix üzerinden satışa çıktı.