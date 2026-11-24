Zorlu PSM ve People Entertainment Group, dünyaca ünlü K-Pop sahnesini İstanbul’daki hayranlarıyla 31 Ocak akşamı buluşturuyor. K-POP Demon Hunters’ın sevilen şarkılarından BTS, BLACKPINK, ROSÉ, TWICE, Stray Kids ve ATEEZ’in dünya çapında ses getiren hitlerine uzanan repertuvarıyla K-POP FEVER, modern K-Pop kültürünün en sevilen şarkılarını enerji dolu danslarla birleştirerek unutulmaz bir akşama hazırlanıyor.

Kusursuz dans uyumu, çarpıcı koreografileri, güçlü vokalleri ve etkileyici görsel şovlarıyla K-POP FEVER, K-Pop konserlerinin kendine özgü coşkusunu sahneye taşıyor. 12 kişilik kadronun her anı yüksek tempoyla şekillenen performansı, sevilen şarkıları ve görsel dünyasıyla izleyicileri K-Pop’un büyüleyici atmosferinin bir parçası olmaya çağırıyor.

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K-Pop dünyasına damga vuran parçaları güçlü sahne performanslarıyla yeniden yorumlayan gösteri, müzikseverleri ritmin ve dansın hiç düşmediği atmosferiyle 31 Ocak 2027’de Turkcell Sahnesi’nde!

Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde 7 yaş ve üzeri tüm müzikseverlerin katılabildiği K-POP FEVER gösterisinin biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı.