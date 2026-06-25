Kars'ta Uluslararası Gastronomi Film Festivali, kültür ve lezzeti sinemayla bir araya getirecek

Gastronomi ve sinemayı aynı çatı altında buluşturan Uluslararası Gastronomi Film Festivali, 10-12 Temmuz tarihleri arasında Kars’ta gerçekleştirilecek. Festival, Kars’ın tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliklerini odağına alarak gastronominin kültürel boyutunu sinemanın anlatım gücüyle buluşturmayı amaçlıyor.

GASTRONOMİ VE SİNEMA AYNI ÇATIDA

Festival kapsamında düzenlenecek etkinliklerde sürdürülebilirlik, yerel üretim, kültürel miras ve yaratıcı endüstriler gibi farklı başlıklar ele alınacak. Program, Kars’ın sahip olduğu zengin kültürel birikimi sinema ve gastronomi üzerinden görünür kılmayı hedefliyor.

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BOĞATEPE’DE ÖZEL PROGRAM

Festivalin dikkat çeken etkinliklerinden biri de Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirilecek özel program olacak. Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu’nun destekleriyle düzenlenecek etkinliklerde gastronomi, sinema, eğitim ve kültür bir araya gelecek.

KÖY ENSTİTÜLERİ MİRASI ANLATILACAK

Program kapsamında Köy Enstitülerinin mirasını konu alan sergiler, film gösterimleri, yönetmen söyleşileri ve paneller sanatseverlerle buluşacak. Etkinlikler, Anadolu’nun eğitim, üretim ve dayanışma kültürüne odaklanan içerikleriyle öne çıkacak.

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BOĞATEPE’NİN KÜLTÜREL MİRASI ÖNE ÇIKACAK

Müzik dinletileri, yerel lezzetlerin tanıtıldığı buluşmalar ve Zavot Köy Öğretmeni Kültür ve Sanat Evi’nin hikâyesine odaklanan söyleşiler festival programına renk katacak. Böylece Boğatepe’nin kültürel mirasının daha görünür hale getirilmesi hedefleniyor.

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KATILIMCILARA KARS DENEYİMİ

Festival süresince ücretsiz açık hava film gösterimleri, müze ziyaretleri ve gastronomi etkinlikleri düzenlenecek. Katılımcılar, etkinlikler aracılığıyla hem Kars’ın tarihi dokusunu keşfetme hem de bölgenin özgün mutfak kültürünü deneyimleme imkanı bulacak.

KARS’IN ZENGİN MİRASI TANITILACAK

Kültür, gastronomi ve sinemayı buluşturan Uluslararası Gastronomi Film Festivali, Kars’ın zengin mirasını ulusal ve uluslararası katılımcılarla paylaşmaya hazırlanıyor.