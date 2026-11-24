Sabit Dağsuyu Bilim, Sanat ve Eğitim Vakfı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Beta Enerji Filarmoni Orkestrası (BEFO), 8 Aralık 2026 Salı akşamı saat 20.00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da konser verecek. Müzik direktörü Murat Cem Orhan’ın yöneteceği konserin solisti, teknik ustalığı ve sahnedeki ifade gücüyle dikkat çeken İspanyol kemancı Leticia Moreno olacak.

Programda Fazıl Say’ın Binbir Gece Masalları’ndan esinlenerek bestelediği “Haremde 1001 Gece” başlıklı 1. Keman Konçertosu (Op. 25) ile Gustav Mahler’in bir cenaze marşından coşkulu bir finale uzanan Beşinci Senfonisi (GMW 44) yer alıyor.

REKLAM

Şehrazat’ın Sesi Moreno’nun Kemanında

İspanya “IMPULSA Sanat ve Edebiyat Ödülü” sahibi Leticia Moreno, konserin ilk bölümünde Fazıl Say’ın Haremde 1001 Gece (Op. 25) adlı konçertosunu 1762 yapımı Nicola Gagliano kemanıyla yorumlayacak. Eser, Doğu müziğinin ritmik ve melodik izlerini çağdaş bir müzik diliyle bir araya getiriyor.

Say, dört bölümlü konçertoda Şehrazat’ın anlatıcı rolünü solo kemana veriyor. İlk bölümde keman, haremdeki kadınların müzikal portrelerini çiziyor. İkinci bölümdeki dans gecesinin ardından, üçüncü bölümde sabahı “Kâtibim” türküsünün çeşitlemeleri karşılıyor. Eserde orkestranın yaylı ve üflemeli enstrümanlarına kudüm, bendir ve darbuka da katılıyor.

REKLAM

Mahler’den Venedik’te Ölüm’e Uzanan Melodi

Gecenin ikinci bölümünde Murat Cem Orhan yönetimindeki BEFO, Gustav Mahler’in en tanınmış eserlerinden biri olan, dramatik ve görkemli anlatımıyla öne çıkan 5. Senfonisi’ni (GMW 44) seslendirecek. G. Mahler, Birinci Senfonisi’nin üçüncü bölümünde “Frère Jacques” adlı çocuk şarkısını bir cenaze marşına dönüştürmüştü. Beşinci Senfoni’de ise cenaze marşı daha ilk ölçülerde, solo trompetin çağrısıyla başlıyor.

Mahler, beş bölüm boyunca büyük orkestranın farklı renklerini öne çıkarıyor. Dördüncü bölüm Adagietto’da yalnızca yaylılar ve arp duyuluyor. Luchino Visconti, Thomas Mann’dan uyarladığı Venedik’te Ölüm filminin açılışında bu bölüme yer veriyor. Orkestra, Adagietto’dan ara vermeden coşkulu finale geçiyor. Finalde iç içe geçen melodilerin her birini açıkça duyurmak, hem şef hem de orkestra için eserin yorum güçlüklerinden biri olarak nitelendiriliyor.

REKLAM

Sabit Dağsuyu Bilim, Sanat ve Eğitim Vakfı, bilim ve sanat alanlarında eğitim gören gençleri burslarıyla destekliyor. BEFO’nun 8 Aralık’ta gerçekleştireceği konserden elde edilecek gelir de vakfın bursiyerlerinin eğitimine katkı sağlayacak.

8 Aralık 2026 Salı akşamı saat 20.00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da gerçekleşecek konserin biletleri Biletinial'da satoşa çıktı.