'Küçük Şeyler' sergisi açılıyor

Kürasyonun ve kavramsal çerçevesini Sedef Kermen'in yaptığı Cemal Acet, Erbil Balta, Lidya Durmazgüller, Fuat Erman, Sedef Kermen, Barış Önen, Duygu Seda , Alev Topal, Çağla Tulukçu, Senta Urgan'ın eserlerine ev sahipliği yapan 'Küçük Şeyler' başlıklı sergi 27-29 Kasım tarileri arasında Bagdat Caddesi, Gökpınar Apartmanı, 113 numarada sanatseverlerle buluşacak.

'Küçük olanın taşıdığı anlamlara, gözden kaçan hayatlara ve duyulmayı bekleyen seslere yakından bakmak için' eserlerin bir araya geldiği serginin amacı şöyle açıklanıyor:

"Hayatın akışında çoğunlukla farkına varmadığımız, gözden kaçırdığımız şeyler; bazen sandığımızdan çok daha fazla anlam taşır. Bir nesne, bir söz, bir an, küçük bir hareket ya da gözden uzak kalmış bir yaşam… Küçük Şeyler, genelde es geçilen karşılaşmalara dikkat kesilen; sıradan, kırılgan ve görünmez olana yeniden bakmayı öneren çok disiplinli bir sergi.

Çağımızın hız, büyüklük, görünürlük ve sürekli üretim beklentileri içinde; küçük olan çoğu zaman geri planda kalır. İnsanlar, deneyimler, emekler ve sesler küçültülebilir; kimi zaman fark edilmeden, kimi zaman da gündelik dilin ve alışkanlıkların içine yerleşmiş ifadelerle... Sergi, yaşanmakta olan bu küçül-tül-me ve görünmeme deneyimlerinin, nasıl ortak bir gerçekliğe dönüştüğünü araştırıyor. Küçük olanın hem bir yara hem de başka türlü bir varoluş seçimi olabileceğine dikkat çekiyor.

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Farklı sanatçıların farklı disiplinlerden ve malzemelerden ürettiği işler, ortak bir biçimsel dilde buluşmak yerine tematik bir yakınlık etrafında bir araya geliyor. Yerleştirmeler, kolajlar, seramikler, videolar, metinler ve sesler beraberce; 'görünmez emek'ten 'küçültücü ifadeler'e, 'kayıp'tan 'bellek'e, 'kırılganlık'tan 'bağ kurma ihtimali'ne uzanan çok katmanlı bir alan oluşturmayı deniyor.

Sergi mekânı da bu deneyimin bir parçası. Daracık bir koridor ve iki minik odadan oluşan sergi mekânı da bu deneyimin bir parçası. İzleyicinin yalnızca karşıdan bakmasını değil; yaklaşmasını, eğilmesini, aramasını, bazı nesneleri eline almasını, çekmeceleri açmasını ve küçük ayrıntıları keşfetmesini öneriyor. Bazıları ilk bakışta fark edilmeyebilir. Bazılarıyla karşılaşmak için biraz zaman ayırmak, yön değiştirmek ya da epey yakınlaşmak gerekebilir. Böylece izleyici, sergiyi kendi bedeni ve dikkatinin yöneldiği ayrıntılar üzerinden deneyimleyebilir.

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Küçük Şeyler büyük anlatılar ya da kesin yanıtlar sunmak yerine, küçük karşılaşmaların açabileceği düşünme alanına güveniyor. Görünmeyenin fark edilebildiği, kaybın bastırılmadan deneyimlenebildiği ve yeni bağlantıların kurulabildiği bir alan hayal ediyor.

Belki de mesele, küçük olanı yeniden ciddiye almak; neyin değerli, neyin görünür ve neyin duyulmaya değer olduğuna bir kez daha bakmak..."