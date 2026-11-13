Latin Grammy'de gecenin yıldızı Rosalía oldu

27. Latin Grammy Ödülleri Las Vegas'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecenin öne çıkan ismi İspanyol sanatçı Rosalía oldu.

Rosalía, Lux albümüyle Yılın Albümü ödülünü kazanarak bu kategoride üçüncü kez zafere ulaştı. Sanatçı daha önce 2018'de El Mal Querer, 2022'de ise Motomami albümleriyle aynı ödülün sahibi olmuştu.

Rosalía, Yahritza y Su Esencia'nın eşlik ettiği La Perla şarkısıyla Yılın Şarkısı ve En İyi Pop Şarkısı ödüllerini de kazandı. Sanatçı ayrıca Lux (Complete Works) ile En İyi Alternatif Müzik Albümü, Sauvignon Blanc ile En İyi Kısa Müzik Videosu ödülünün sahibi oldu.

Gecenin diğer kazananları arasında CA7RIEL & Paco Amoroso, Milo J ve Karol G de yer aldı.

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27. LATİN GRAMMY ÖDÜLLERİ'NİN KAZANANLARI

Yılın Kaydı: Dime – Silvana Estrada

Yılın Albümü: Lux – Rosalía

Yılın Şarkısı: La Perla – Rosalía (Yahritza y Su Esencia eşliğinde)

En İyi Yeni Sanatçı: Aria Vega

En İyi Çağdaş Pop Albümü: ¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz

En İyi Geleneksel Pop Albümü: Yo Canto 2 – Laura Pausini

En İyi Pop Şarkısı: La Perla – Rosalía (Yahritza y Su Esencia eşliğinde)

En İyi Latin Elektronik Müzik Performansı: Beto’s Horns (Fred Remix) – CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again

En İyi Urban/Füzyon Performansı: Gil – Milo J (Trueno eşliğinde)

En İyi Reggaeton Performansı: Verano Rosa – Karol G (Feid eşliğinde)

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En İyi Urban Müzik Albümü: Tropicoqueta – Karol G

En İyi Rap/Hip-Hop Şarkısı: Antisistema – J Noa & Trooko

En İyi Urban Şarkısı: Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions Vol. 0/66 – Bizarrap & Daddy Yankee

En İyi Rock Albümü: Shine – Fito Paez

En İyi Rock Şarkısı: Ego – The Warning

En İyi Pop/Rock Albümü: Juanesteban – Juanes

En İyi Pop/Rock Şarkısı: Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día – CA7RIEL & Paco Amoroso (Sting eşliğinde)

En İyi Alternatif Müzik Albümü: Lux (Complete Works) – Rosalía

En İyi Alternatif Şarkı: Ante la duda, baila – Jorge Drexler

En İyi Salsa Albümü: El Alma En Clave – Luis Enrique

En İyi Cumbia/Vallenato Albümü: El Último Disco Vol. 1 – Carlos Vives

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En İyi Merengue/Bachata Albümü: Chula – Techy

En İyi Geleneksel Tropikal Albüm: Íntimo (En Vivo) – Gilberto Santa Rosa

En İyi Çağdaş Tropikal Albüm: Antes Que El Tiempo Se Vaya – Fonseca

En İyi Tropikal Şarkı: Nombre y Apellido – Luis Enrique

En İyi Şarkıcı-Şarkı Yazarı Albümü: Taracá – Jorge Drexler

En İyi Şarkıcı-Şarkı Yazarı Şarkısı: Dime – Silvana Estrada

En İyi Ranchera/Mariachi Albümü: La Fernández – Camila Fernández

En İyi Banda Albümü: Piedras a La Luna – Eden Muñoz

En İyi Tejano Albümü: Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo) – Bobby Pulido

En İyi Norteño Albümü: Lo Que Me Falta Por Llorar – Grupo Frontera

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En İyi Çağdaş Meksika Müziği Albümü: Dosis – Xavi

En İyi Bölgesel Şarkı: No Capea – Xavi, Grupo Frontera

En İyi Enstrümantal Albüm: A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole – Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro, Yainer Horta

En İyi Folk Albümü: La Vida Era Más Corta – Milo J

En İyi Tango Albümü: Le Grand Tango – Quinteto Astor Piazzolla

En İyi Flamenko Albümü: Popular – Yerai Cortés

En İyi Kökler Müziği Şarkısı: El Tambor Chico – Facundo Balta & Jorge Drexler

En İyi Latin Cazı/Caz Albümü: Gonzalo Plays Pino – Gonzalo Rubalcaba

En İyi Hristiyan Albümü (İspanyolca): Eterno – Marcos Witt, Marco Barrientos & Marcos Vidal

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En İyi Hristiyan Albümü (Portekizce): Betel (Ao Vivo) – Eli Soares

En İyi Çağdaş Pop Albümü (Portekizce): Carranca – Urias

En İyi Urban Performansı (Portekizce): Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores – Emicida

En İyi Samba/Pagode Albümü: 50 Anos De Carreira – Leci Brandão

En İyi MPB/MAPB Albümü: Criolo, Amaro e Dino – Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago

En İyi Sertanejo Müziği Albümü: Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe) – Lauana Prado

En İyi Kökler Albümü (Portekizce): Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) – João Gomes, Mestrinho, Jota.pê

En İyi Şarkı (Portekizce): Viver e Morrer De Amor Na América Latina – Johnny Hooker

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En İyi Çocuk Albümü: Mil Secretos – Cantoalegre, Marta Gómez

En İyi Klasik Müzik Albümü: Odyssey – Gustavo Dudamel

En İyi Klasik Beste: Adagio De Las Tres y Diez – Richard Scofano

Görsel Medya İçin En İyi Müzik: O Agente Secreto (Trilha Sonora Original) – Mateus Alves & Tomaz Alves Souza

En İyi Aranjman: Dando Y Dando – Gonzalo Grau

En İyi Albüm Kapak Tasarımı: La Vida Era Más Corta – Camilo Joaquín Villarruel

En İyi Ses Mühendisliği: Lux (Complete Works) – Rosalía

En İyi Kısa Müzik Videosu: Sauvignon Blanc – Rosalía

En İyi Uzun Müzik Videosu: Free Spirits (The Film) – CA7RIEL & Paco Amoroso

Yılın Şarkı Yazarı: Sara Schell

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Yılın Prodüktörü: Edgar Barrera