Latin Grammy'de gecenin yıldızı Rosalía oldu
27. Latin Grammy Ödülleri, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. İspanyol şarkıcı Rosalía, Lux albümüyle Yılın Albümü ödülünü kazanırken geceden toplam 5 ödülle ayrıldı
27. Latin Grammy Ödülleri Las Vegas'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecenin öne çıkan ismi İspanyol sanatçı Rosalía oldu.
Rosalía, Lux albümüyle Yılın Albümü ödülünü kazanarak bu kategoride üçüncü kez zafere ulaştı. Sanatçı daha önce 2018'de El Mal Querer, 2022'de ise Motomami albümleriyle aynı ödülün sahibi olmuştu.
Rosalía, Yahritza y Su Esencia'nın eşlik ettiği La Perla şarkısıyla Yılın Şarkısı ve En İyi Pop Şarkısı ödüllerini de kazandı. Sanatçı ayrıca Lux (Complete Works) ile En İyi Alternatif Müzik Albümü, Sauvignon Blanc ile En İyi Kısa Müzik Videosu ödülünün sahibi oldu.
Gecenin diğer kazananları arasında CA7RIEL & Paco Amoroso, Milo J ve Karol G de yer aldı.
27. LATİN GRAMMY ÖDÜLLERİ'NİN KAZANANLARI
Yılın Kaydı: Dime – Silvana Estrada
Yılın Albümü: Lux – Rosalía
Yılın Şarkısı: La Perla – Rosalía (Yahritza y Su Esencia eşliğinde)
En İyi Yeni Sanatçı: Aria Vega
En İyi Çağdaş Pop Albümü: ¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz
En İyi Geleneksel Pop Albümü: Yo Canto 2 – Laura Pausini
En İyi Pop Şarkısı: La Perla – Rosalía (Yahritza y Su Esencia eşliğinde)
En İyi Latin Elektronik Müzik Performansı: Beto’s Horns (Fred Remix) – CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again
En İyi Urban/Füzyon Performansı: Gil – Milo J (Trueno eşliğinde)
En İyi Reggaeton Performansı: Verano Rosa – Karol G (Feid eşliğinde)
En İyi Urban Müzik Albümü: Tropicoqueta – Karol G
En İyi Rap/Hip-Hop Şarkısı: Antisistema – J Noa & Trooko
En İyi Urban Şarkısı: Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions Vol. 0/66 – Bizarrap & Daddy Yankee
En İyi Rock Albümü: Shine – Fito Paez
En İyi Rock Şarkısı: Ego – The Warning
En İyi Pop/Rock Albümü: Juanesteban – Juanes
En İyi Pop/Rock Şarkısı: Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día – CA7RIEL & Paco Amoroso (Sting eşliğinde)
En İyi Alternatif Müzik Albümü: Lux (Complete Works) – Rosalía
En İyi Alternatif Şarkı: Ante la duda, baila – Jorge Drexler
En İyi Salsa Albümü: El Alma En Clave – Luis Enrique
En İyi Cumbia/Vallenato Albümü: El Último Disco Vol. 1 – Carlos Vives
En İyi Merengue/Bachata Albümü: Chula – Techy
En İyi Geleneksel Tropikal Albüm: Íntimo (En Vivo) – Gilberto Santa Rosa
En İyi Çağdaş Tropikal Albüm: Antes Que El Tiempo Se Vaya – Fonseca
En İyi Tropikal Şarkı: Nombre y Apellido – Luis Enrique
En İyi Şarkıcı-Şarkı Yazarı Albümü: Taracá – Jorge Drexler
En İyi Şarkıcı-Şarkı Yazarı Şarkısı: Dime – Silvana Estrada
En İyi Ranchera/Mariachi Albümü: La Fernández – Camila Fernández
En İyi Banda Albümü: Piedras a La Luna – Eden Muñoz
En İyi Tejano Albümü: Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo) – Bobby Pulido
En İyi Norteño Albümü: Lo Que Me Falta Por Llorar – Grupo Frontera
En İyi Çağdaş Meksika Müziği Albümü: Dosis – Xavi
En İyi Bölgesel Şarkı: No Capea – Xavi, Grupo Frontera
En İyi Enstrümantal Albüm: A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole – Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro, Yainer Horta
En İyi Folk Albümü: La Vida Era Más Corta – Milo J
En İyi Tango Albümü: Le Grand Tango – Quinteto Astor Piazzolla
En İyi Flamenko Albümü: Popular – Yerai Cortés
En İyi Kökler Müziği Şarkısı: El Tambor Chico – Facundo Balta & Jorge Drexler
En İyi Latin Cazı/Caz Albümü: Gonzalo Plays Pino – Gonzalo Rubalcaba
En İyi Hristiyan Albümü (İspanyolca): Eterno – Marcos Witt, Marco Barrientos & Marcos Vidal
En İyi Hristiyan Albümü (Portekizce): Betel (Ao Vivo) – Eli Soares
En İyi Çağdaş Pop Albümü (Portekizce): Carranca – Urias
En İyi Urban Performansı (Portekizce): Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores – Emicida
En İyi Samba/Pagode Albümü: 50 Anos De Carreira – Leci Brandão
En İyi MPB/MAPB Albümü: Criolo, Amaro e Dino – Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago
En İyi Sertanejo Müziği Albümü: Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe) – Lauana Prado
En İyi Kökler Albümü (Portekizce): Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) – João Gomes, Mestrinho, Jota.pê
En İyi Şarkı (Portekizce): Viver e Morrer De Amor Na América Latina – Johnny Hooker
En İyi Çocuk Albümü: Mil Secretos – Cantoalegre, Marta Gómez
En İyi Klasik Müzik Albümü: Odyssey – Gustavo Dudamel
En İyi Klasik Beste: Adagio De Las Tres y Diez – Richard Scofano
Görsel Medya İçin En İyi Müzik: O Agente Secreto (Trilha Sonora Original) – Mateus Alves & Tomaz Alves Souza
En İyi Aranjman: Dando Y Dando – Gonzalo Grau
En İyi Albüm Kapak Tasarımı: La Vida Era Más Corta – Camilo Joaquín Villarruel
En İyi Ses Mühendisliği: Lux (Complete Works) – Rosalía
En İyi Kısa Müzik Videosu: Sauvignon Blanc – Rosalía
En İyi Uzun Müzik Videosu: Free Spirits (The Film) – CA7RIEL & Paco Amoroso
Yılın Şarkı Yazarı: Sara Schell
Yılın Prodüktörü: Edgar Barrera